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Yaşam
Deutsche Welle

Müzisyen Gerry Goffin öldü

ABD'li müzisyen Gerry Goffin 75 yaşında hayatını kaybetti.

20 Haziran 2014 15:34


Gerry Goffin'in ölümü eski eşi, şarkıcı Carole King tarafından basına açıklandı. Goffin'in Los Angeles'teki evinde yaşlılıktan öldüğü belirtildi.

1959 yılında Carole King ile evlenen Gerry Goffin, aralarında "Will You Still Love Me Tomorrow" ve "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" gibi parçaların da bulunduğu çok sayıda şarkının söz yazarlığını yapmıştı.

Goffin-King ikilisinin söz yazarlığını yaptığı "Some Kind of Wonderful", "The Loco-Motion" ve "Pleasant Valley Sunday" gibi parçalar müzik listelerinde üst sıralarda yer almıştı. Tanınmış birçok müzik grubu ve Aretha Franklin'in gibi müzisyenler için söz yazarlığı yapan Gerry Goffin'in Whitney Houston tarafından seslendirilen "Saving All My Love for You" isimli şarkısı listelerde zirveye tırmanmıştı.

Carole King, yazılı açıklamasında, "Gerry Goffin ilk aşkımdı. Yalnızca benim hayatımı etkilemekle kalmadı. Sözleri ve yaratıcı etkisi bundan sonra da kuşakları etkisi altında tutmaya devam edecek" dedi.

Goffin, 1987'de "Songwriters Hall of Fame", 1990'da ise "Rock and Roll Hall of Fame"e alındı. Her iki kuruluşa müziğe katkısı olan seçkin kişiler alınıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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