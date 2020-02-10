Müzisyen Ceylan Ertem ‘Dargın Mahkûm’u hapsedilen şairler, yazarlar, gazeteciler ve âşıklar için yorumladı

Müzisyen Ceylan Ertem, ikinci cover albümü ile dinleyicilerinin beğenisini sundu. Âşık Mahzuni Şerif’in türkülerinin karanlık bir yanı olduğunu söyleyen Ertem, “Dargın Mahkûm'u hem bu sebeple hem de düşünceleri yüzünden hapsedilen şairler, yazarlar, gazeteciler ve âşıklar için yorumlamak istedim. Neşet Ertaş dünyada en sevdiğim müzisyen ve onun türkülerini yorumlamak benim için çok özel bir his. Bana kalsa daha karanlık türkülerini seçerdim, fakat Hasan abi “Bahçe Duvarından Aştım”ı yorumlamam konusunda beni ikna etti." dedi.

Milliyet'ten Özgür Yılgür'e konuşan Ertem, "Çok büyük Edip Cansever aşığı olduğum için aklıma ilk o geliyor. Nazım Hikmet şiirleri için de şarkı yapmayı çok isterdim. Ancak şiir bestelemek o kadar zor bir şey ki şu an benim için olacak iş değil! Şiir besteleyen tüm bestecilere büyük saygı duyuyorum bu yüzden." ifadesini kullandı.

Ertem, şarkılarının isimlerini son anda seçmiyorum, albüm çıkmadan önceki dönemde ne hissediyorsam onu ifade eden bir isim koymaya çalışıyorum. 'Seni Senin Gibiler Sevsin' üzerine çalıştığımız süreçte insanlara karşı bir küskünlük dönemine girdim ve hayvanların dünyasıyla iç içe olmaya başladım. 'İnsanları tanıdıkça hayvanları daha çok seviyorum,' diye klişe vardır ya, onu yaşamaya başladım diyebilirim. İnsanlardan uzaklaştığım, sadece iyi insanları yanıma almaya karar verdiğim süreçteyim. Son yıllarda büyüyen linç kültürü de beni çok bıktırdı. İnsanlara derdimi anlatamayacağımı düşündüğüm için de cahille sohbeti kesme kararı aldım. Birkaç yıldır çok fazla kullandığım bir ifadeydi bu ve içinden geçtiğim dönemi de çok iyi özetliyordu." diye konuştu.