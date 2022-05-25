Burhan Şeşen: ODTÜ’de konserler rektörlük tarafından iptal edildi

Müzisyen Burhan Şeşen, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) bu akşam yapılması planlanan konserlerin rektörlük tarafından iptal edildiğini duyurdu.

Konserlerin iptal edilmesine sosyal medya hesabı Twitter’da tepki gösteren Şeşen, paylaşımında “ODTÜ’deyim bu akşam yapılacak konserler iptal edilmiş rektörlük tarafından. Konseri düzenleyen Uluslararası Gençlik Topluluğu'nun bütün çabası boşa gitti. Bir yıl boyunca çabalamış öğrenciler. Sonuç bu. Bu kararı alan buna göz yuman kim varsa net olarak KÖTÜ 'dür.” İfadelerine yer verdi.

ODTÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada iptal gerekçesinin “Pençe-Kilit Operasyonu’nda hayatını kaybeden askerler” olduğu belirtildi.