Müzisyen Bob Geldof’un kızı hayatını kaybetti

Müzisyen Bob Geldof’un ve 2000'de ölen TV sunucusu Paula Yates'in kızı, yazar ve TV sunucusu Peaches Geldof 25 yaşında yaşamını yitirdi.

Polis, ölümün mevcut durumda 'açıklanamaz ve ani' olduğunu, ölüm nedeniyle ilgili yetkililerin araştırmasını sürdürdüğünü açıkladı.

1989 yaşında doğan Peaches Honeyblossom Geldof medya kariyerine 15 yaşında, Elle dergisinde köşe yazısı yazarlığıyla başladı.

16 yaşında evden ayrılan Geldof, Telegraph ve Guardian gazeteleri ile bazı TV kanallarındaki şovlara katkıda bulundu.

Ayrıca model olarak da çalışan Geldof geçen hafta Tesco’nun F & F markası için de modellik yapmıştı.

Geldof, müzisyen Thomas Cohen’le evliydi ve çiftin iki oğlu vardı.

Ölümün ardından babası ve eşi birer açıklama yayınladı.

(BBC Türkçe)