Müzisyen Ayhan Alptekin, yaşamını yitirdi

Karadeniz müziği eserleriyle tanınan Rizeli sanatçı Ayhan Alptekin, beyin tümörü teşhisi ile tedavi gördüğü hastanede 56 yaşında yaşamını yitirdi.

Alptekin’in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Rize’nin Ardeşen ilçesinde Merkez Camii’nde kılındıktan sonra Ortaalan köyündeki aile kabristanlığına defnedilecek.

Ayhan Alptekin kimdir?

Ayhan Alptekin, 1965 yılında Rize’nin Ardeşen ilçesinde doğdu. Küçük yaşlarda melodika ve mandolin çalarak müzikle ilgilenmeye başlayan Alptekin, 1982’de Grup Yıldızlar adlı müzik grubunu kurdu. Grup Yıldızlar ile Artvin ve Rize’de düzenlenen düğün ve festivallerde sahne aldı.

2003 yılında ‘Ah Ulan Ah’ isimli, içinde Lazca şarkılar da olan albüm çıkaran müzisyen, ‘Gel Beni Dinle’, ‘Gelme’, ‘Sindoma Ayhan-Lazuri’, ‘Oy Nana’, ‘Şahlandı Karadeniz’, ‘Ah Ulan Ah’, ‘Hülya’, ‘Hey Gidi Gönül’, ‘Çona’, ‘Karadeniz Tavernası 1’, ‘Karadeniz Tavernası 2’ ve ‘Ayhan Alptekin Box Se’t isimli albümlere imza attı. (DHA)