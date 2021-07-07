Müzisyen Ayhan Alptekin, son yolculuğuna uğurlandı

Karadeniz müziği eserleriyle tanınan ve beyin tümörü teşhisi ile tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ayhan Alptekin (56), toprağa verildi.

Ayhan Alptekin, yaklaşık 10 aydır beyin tümörü teşhisiyle İstanbul ve Rize’deki hastanelerde tedavi gördü. Alptekin, tedavisinin sürdüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi’nde dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Müzisyen Alptekin için Ardeşen ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Merkez Camiinde ikindi vakti kılınan cenaze namazına oğulları Mustafa ve Gökhan Alptekin ile ağabeyi Engin Alptekin ve babası Mustafa Alptekin'in yanı sıra Karadenizli sanatçılar Resul Dindar, Recebim ve Hülya Polat katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Alptekin'in cenazesi Ortaalan köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.