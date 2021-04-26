Müzisyen Asım Ekren yaşamını yitirdi

Baterist Asım Ekren yaşamını yitirdi.

2011 yılında lenf kanserine yakalanan ve Kıbrıs’ta yaşayan Ekren, bir süredir tedavisi için İstanbul'da bulunuyordu.

Asım Ekren, İstanbul Gelişim Orkestrası’nda Garo Mafyan, Attilla Özdemiroğlu, Uğur Başar, Selçuk Başar ile birlikte çalıştı. 1990'lı yıllarda Kültür Bakanlığı’nın "Devlet Modern Folk Müzik Topluluğunda" pek çok müzisyen ile birlikte müzik çalışmalarıma devam etti. 2009 yılında Cengiz Özdemir ve bas gitarist Eylem Pelit ile birlikte modernize edilmiş Türk Halk Müziği ezgilerini enstrümantal olarak yorumladığı "Folkestra" isimli bir grup kurdu.

Ekren, bir dönem 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal ile evliydi.