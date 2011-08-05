Müzik yazarları Teoman'ı inandırıcı bulmadı

T24 - Müziği bıraktığını açıklayan Teoman'ın bu kararını müzik yazarları değerlendirdi... Müzik yazarları Teoman’ın müziğe vereceği aranın geçici olacağını düşünüyor.



Rock'ın asi çocuğu Teoman müziği bırakıyor!





İşte Hürriyet'te yer alan o görüşler:



Şafak Ongan (Dream TV Genel Yayın Yönetmeni) Teomanı sahne dışında da tanıyan insanlar için bu haber pek sürpriz olmadı. Bir süredir kendisi de bunu dile getiriyordu. Bu ayrılığın kalıcı olacağını düşünmüyorum bir müddet sonra müziğe geri dönüş yapar. Bizim yıllardır genç rockçı Teoman dediğimiz kişi sonuçta 45 yaşında, bunu da unutmamak lazım. Yılların da bir yorgunluğu vardır. Son dönemlerinde konserlerinde bile sıkıldığı anlaşılıyordu, sahnede ışıkları açtırmıyordu mesela.



Barış Akpolat (Hürriyet müzik yazarı) Son 20 yılın en iyi söz yazarlarından biriydi. Tamamen müziği bırakacağını düşünmüyorum. Belli ki bir şeylerden sıkılmış. Özellikle yaptığı işin kendisini tatmin edemediğini söylüyor. Bence ara verme kararıdır bu.



Cumhur Cambazoğlu (Müzik yazarı) Dürüst bir yaklaşım. Denenebilecek herşeyi denemiş olarak algılıyor kendisini. Zaten son dönemde Bülent Ortaçgil’le yaptığı çalışmalarda ona verilen rolden bıkkınlığı seziliyordu. Farklı bir çıkış noktası arıyordu. Ozanlarda (yani söz ve müziklerini kendi yapan sanatçılarda) böyle dönemler olur. Ben döneceğini düşünüyorum. Özellikle magazin basının ona verdiği rolden de yorulduğunu düşünüyorum.



Tolga Akyıldız (Milliyet müzik yazarı) Teoman, Türkçe rock’ın 90’ların başındaki başlangıcına vesile olmuş biridir. Duygusaldır iyi kalplidir. Bir şarkı yazarı olarak az bulunur bir yeteneğe sahiptir, ‘hikaye anlatıcı’dır. Eğer şimdi gitmek istediyse bir bildiği vardır. Belki dönmek için gitmiştir. Yeniden dönebilmek için. Belki yorulmuştur. Kendi haline bırakmak lazım. Daha bir sürü güzel şarkısını dinlemek istiyorsak saygı duymak lazım...





