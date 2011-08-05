T24 LogoT24 Logo
Magazin

Müzik yazarları Teoman'ı inandırıcı bulmadı

Müziği bıraktığını açıklayan Teoman'ın bu kararını müzik yazarları değerlendirdi... Müzik yazarları

05 Ağustos 2011 03:00

T24 - Müziği bıraktığını açıklayan Teoman'ın bu kararını müzik yazarları değerlendirdi... Müzik yazarları Teoman’ın müziğe vereceği aranın geçici olacağını düşünüyor.

Rock'ın asi çocuğu Teoman müziği bırakıyor!



İşte Hürriyet'te yer alan o görüşler: 

Şafak Ongan (Dream TV Genel Yayın Yönetmeni) Teomanı sahne dışında da tanıyan insanlar için bu haber pek sürpriz olmadı. Bir süredir kendisi de bunu dile getiriyordu. Bu ayrılığın kalıcı olacağını düşünmüyorum bir müddet sonra müziğe geri dönüş yapar. Bizim yıllardır genç rockçı Teoman dediğimiz kişi sonuçta 45 yaşında, bunu da unutmamak lazım. Yılların da bir yorgunluğu vardır. Son dönemlerinde konserlerinde bile sıkıldığı anlaşılıyordu, sahnede ışıkları açtırmıyordu mesela.

Barış Akpolat (Hürriyet müzik yazarı) Son 20 yılın en iyi söz yazarlarından biriydi. Tamamen müziği bırakacağını düşünmüyorum. Belli ki bir şeylerden sıkılmış. Özellikle yaptığı işin kendisini tatmin edemediğini söylüyor. Bence ara verme kararıdır bu.

Cumhur Cambazoğlu (Müzik yazarı) Dürüst bir yaklaşım. Denenebilecek herşeyi denemiş olarak algılıyor kendisini. Zaten son dönemde Bülent Ortaçgil’le yaptığı çalışmalarda ona verilen rolden bıkkınlığı seziliyordu. Farklı bir çıkış noktası arıyordu. Ozanlarda (yani söz ve müziklerini kendi yapan sanatçılarda) böyle dönemler olur. Ben döneceğini düşünüyorum. Özellikle magazin basının ona verdiği rolden de yorulduğunu düşünüyorum.

Tolga Akyıldız (Milliyet müzik yazarı) Teoman, Türkçe rock’ın 90’ların başındaki başlangıcına vesile olmuş biridir. Duygusaldır iyi kalplidir. Bir şarkı yazarı olarak az bulunur bir yeteneğe sahiptir, ‘hikaye anlatıcı’dır. Eğer şimdi gitmek istediyse bir bildiği vardır. Belki dönmek için gitmiştir. Yeniden dönebilmek için. Belki yorulmuştur. Kendi haline bırakmak lazım. Daha bir sürü güzel şarkısını dinlemek istiyorsak saygı duymak lazım...


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24