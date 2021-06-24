Müzik tarihçisi Francesco Martinelli Hasan Saltık'ı yazdı: Türkiye'nin büyük bir vefa borcu var

Türkiye müziği üzerine çalışmalarıyla tanınan İtalyan müzik tarihçisi ve yazar Francesco Martinelli, 2 Haziran'da vefat eden yapımcı Hasan Saltık ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

İngiltere merkezli dünya müziği portalı Songlines'ta yayımlanan yazısında Martinelli, Hasan Saltık'ın hayatıyla ve geçmişiyle ilgili bilgilerin yanı sıra, onun müzik dünyasına yaptığı katkılara değindi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre Martinelli, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"90'ların başında yabancı pop ve Arabesk müziğin hegemonyasındaki Türkiye müzik piyasasının pazarlanabilir olduğunu düşünmediği geleneksel, yerel ve klasik müziğin kültürel ve ticari değerini gördü.

Bir yapım şirketinden fazlası olan Kalan, -muhtemelen Saltık'ın Dersim kökleri nedeniyle- Kürt ve diğer azınlık müziklerini de içeren, tarihi ve etnik müzik açısından kurumsal bir arşiv olma özelliğini de taşıyor. 30 yıldan uzun bir süre bu yapım şirketi siyasi, toplumsal ve dilsel engelleri aşarak devletin asla yapmadığı bir şeyi yapmış ve Anadolu'nun ve onun tüm tarihsel nüfusunun müzikal mirasını belgelemek için çok kapsamlı bir çaba göstermiştir."

Saltık'ın Kalan müzikle Grup Yorum, Erkan Oğur, Kardeş Türküler gibi çok popüler olmuş çalışmalara da imza attığını belirten Martinelli, "Türkiye'nin Hasan Saltık'a büyük bir vefa borcu var" dedi.