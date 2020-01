Müzik susmayacak; iyileştirici gücüne ihtiyacımız var

Dün akşam 23. İstanbul Caz Festivali kapsamında Küçükçiftlik Park’ta konser veren Nile Rodgers, Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen terör saldırısı sonrası sosyal medyada bir paylaşım yaparak güvende olduğunu ve taziyelerini bildirdi.

Kültür Servisi'nin haberine göre; dün yaşanan katliam, ünlü funk müzisyeni Nile Rodgers ve grubu CHIC’in konseri esnasında gerçekleşti. Rodgers ve grubu konseri yarıda kesmedi. Sosyal medya paylaşımlarında da bu konuya değindi.

Rodgers’ın paylaştığı mesajlar şöyle:

“Tüm ekibim güvende. Bu insanları ve şehri seviyorum. Yitirilen zavallı ruhlar için yas tutuyorum.”

Bir dinleyicisinin, “Korkunun hayatımızı yönetmesine ya da yönlendirmesine izin vermemeliyiz ve her birlikte ayağa kalkmalı, şarkı söylemeli ve dans etmeliyiz. Konser için teşekkürler” mesajını şu şekilde yanıtladı:

“Muazzam bir kalabalıktınız. Buz kesmiştim ama biliyordum ki çoğunuz çalmaya devam etmemizi istiyordu ki benim istediğim de buydu.”

Rodgers, Türkiye’yi terk ederken bir paylaşımda daha bulundu:

“Bu herhangi bir gün ve uçuş değil ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

This not just another day, and another airplane, but We're gonna do our best to make the best of it.