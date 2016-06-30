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Kültür-Sanat

Müzik susmayacak; iyileştirici gücüne ihtiyacımız var

Atatürk Havalimanı saldırısı esnasında sahnede olan ve konseri yarıda kesmeyen Nile Rodgers sosyal medya paylaşımlarında bu konuya değindi

30 Haziran 2016 00:12

Dün akşam 23. İstanbul Caz Festivali kapsamında Küçükçiftlik Park’ta konser veren Nile Rodgers, Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen terör saldırısı sonrası sosyal medyada bir paylaşım yaparak güvende olduğunu ve taziyelerini bildirdi.

Kültür Servisi'nin haberine göre; dün yaşanan katliam, ünlü funk müzisyeni Nile Rodgers ve grubu CHIC’in konseri esnasında gerçekleşti. Rodgers ve grubu konseri yarıda kesmedi. Sosyal medya paylaşımlarında da bu konuya değindi.

Rodgers’ın paylaştığı mesajlar şöyle:

“Tüm ekibim güvende. Bu insanları ve şehri seviyorum. Yitirilen zavallı ruhlar için yas tutuyorum.”

Bir dinleyicisinin, “Korkunun hayatımızı yönetmesine ya da yönlendirmesine izin vermemeliyiz ve her birlikte ayağa kalkmalı, şarkı söylemeli ve dans etmeliyiz. Konser için teşekkürler” mesajını şu şekilde yanıtladı:

“Muazzam bir kalabalıktınız. Buz kesmiştim ama biliyordum ki çoğunuz çalmaya devam etmemizi istiyordu ki benim istediğim de buydu.”

Rodgers, Türkiye’yi terk ederken bir paylaşımda daha bulundu:

“Bu herhangi bir gün ve uçuş değil ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

 

23. İstanbul Caz Festivali, 25 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Festivali düzenleyen İstanbul Kültür Sanat Vakfı, saldırının ardından şu mesajı yayımladı:

“28 Haziran gecesi İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yaşanan saldırı nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Bu terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dünyanın dört bir yanından işbirliği yaptığımız sanatçılardan gelen destek mesajlarındaki umut dolu dilekleri biz de izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Müziğin, kültürün, sanatın tüm izleyicilerimize iyileştirici, onarıcı bir güç vermesini umuyoruz."

 

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Nile Rodgersİstanbul Caz FestivaliAtatürk Havalimanısaldırıterör
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