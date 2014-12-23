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Kültür-Sanat

Müzik sorgulama servisi Shazam en çok merak edilen parçaları sıraladı

Adını bilmediğiniz parçaları bulmanızı sağlayan Shazam'da reklamlardan en çok sorgulanan parça Lykke Li'nin 'Gunshot' adlı şarkısı oldu

23 Aralık 2014 22:01

Dinlettiğiniz müziklerden parçanın adını bulmanızı sağlayan mobil uygulaması Shazam, 2014'te insanların en çok arattığı parçaları yayınladı. Listenin başında ise İsveçli şarkıcı Lykke Li'nin "Gunshot" adlı parçası geliyor.

Nordik Simit'in haberine göre, ülkemizde özellikle ”I Follow Rivers” şarkısıyla tanınan Lykke Li, 2014’te TV reklamlarından Shazam'da en çok aratılan şarkıcı seçildi.

İsveçli şarkıcının Fransız otomotiv markası Peugeot reklamında kullanılan ”Gunshot” adlı şarkısının başı çektiği liste şöyle:

1. Peugeot – ‘Gunshot’ – Lykke Li
2. Ikea – ‘This Head I Hold’ – Electric Guest
3. John Lewis – ‘Real Love’ – Tom Odell
4. Mercedes Benz – ‘Changes’ – Faul, Wad Ad vs Pnau
5. F&F – ‘Sing That Song’ – TIEKS
6. Beats – ‘Jungle’ – X Ambassadors, Jamie N Commons
7. Chanel – ‘You’re The One That I Want’ – Lo-Fang
8. Apple – ‘Chimes’ – Hudson Mohawke
9. YSL – ‘Jungle’ – Emma Louise
10. M&S – ‘Rather Be’ – Clean Bandit

 

 

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