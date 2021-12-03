Müzik grubu Megadeth, kendi kripto para birimini piyasaya sürdü

Dünyaca ünlü müzik grubu Megadeth, kendi kripto para birimi "$MEGA" piyasaya sürdü. Birim, sahip olan kullanıcılara özel ayrıcalıklardan faydalanma imkânı sunacak.

Kripto para piyasasına sürülen kripto para birimleri arasına bugün çok farklı bir sektörden yeni bir birim daha katıldı.

Tornado of Souls, Symphony of Destruction ve Holy Wars…The Punishment Due gibi efsaneleşen birçok şarkısıyla günümüzün en popüler metal gruplarından olan Megadeth, kendi kripto para birimini piyasaya sürdüğünü açıkladı. Grup, paylaştığı açıklamada kripto para biriminin Cyber Army isimli hayran kulübüne üye olanlar için bir miktar dağıtılacağı da bildirildi.

Webtekno'nun haberine göre, Megadeth’in ücretsiz olarak dağıtmakta olduğu $MEGA, yakında çıkış yapacak Bonfire tabanlı olarak piyasaya sürüldü. $MEGA’ya sahip olmak için ücretli ya da ücretsiz bir Cyber Army üyeliğinizin olması gerekiyor. Kripto para birimi, üyelik durumunuza göre Rally kripto para cüzdanınıza gönderiliyor. $MEGA, şu anda 0,51 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Megadeth’in paylaştığı açıklamaya göre kripto para birimi, hayranlara özel içeriklere erişim, özel tur erişimleri, soru-cevaplar, grupla sohbetler ve özel öğelere erişim gibi çeşitli avantajlar sunacak. Grup, bu ayrıcalıklara sahip olmak içinse kullanıcılara ellerinde en az 10 $MEGA bulundurma tavsiyesinde bulundu.