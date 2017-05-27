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Yaşam
Deutsche Welle

Müzik festivaline bira boru hattıyla taşınacak

Kişi başına ortalama 5 litre biranın tüketildiği Almanya'daki Wacken Açık Hava Festivali'ne bira, boru hattıyla taşınacak

27 Mayıs 2017 01:38

Dünyanın en büyük metal müzik festivalinde katılımcılar o kadar çok bira içiyorlar ki, festival yönetimi bu sene birayı etkinlik alanına boru hattıyla taşıma kararı aldı.

Almanya'da Ağustos ayında düzenlenecek olan Wacken Açık Hava Festivali için inşasına devam edilen 7 kilometrelik boru hattı 400 bin litre birayı yeraltından katılımcılara taşıyacak.

Her yıl ortalama 75 bin müzik severin katıldığı üç gün süren festivalde kişi başına ortalama 5,1 litre bira tüketiliyor. Boru hattı saniyede 6 bardak biraya eşdeğer bir debiyle akacak.

Festivale adını veren Almanya'nın kuzeyindeki 1800 nüfuslu kendi halindeki Wacken kasabası da, dünyanın önde gelen metal müzik gruplarının konserleriyle sıradışı üç gün geçiriyor. Bira boru hattının yapılmasındaki bir başka amaç da kırsal bir bölgede yer alan Wacken'in tarımsal toprağının bira kamyonları nedeniyle zarar görmemesi.

Festivalin internet sitesinde yapılan duyuruda, "Bu seneye kadar bira fıçılarını hep tarlalardan geçerek taşıyorduk. Yeni boru hattıyla toprağı korumuş olacağız" denildi.

Yerin 80 santimetre altına döşenen boru hattı yılında geri kalan zamanında tarımsal faaliyete engel olmayacak.

3-5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşek festival 150 civarında metal müzik grubunu ağırlayacak. Megadeth, Alice Cooper, Amon Amarth, Volbeat, Marilyn Manson, Accept, Status Quo bunlardan başlıcaları.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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