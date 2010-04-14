Müzik festivalinde 600 sanatçı buluşacak

T24 - ''38. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali'', 3-30 Haziran tarihleri arasında senfoni ve oda orkestraları, vokal konserler, oda müziği, resitaller ve caz uyarlamalarıyla yaklaşık 600 yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak.



İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Borusan Holding sponsorluğunda gerçekleştirilecek festivale, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı da destek veriyor.



Festival kapsamındaki etkinlikler Aya İrini Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Çinili Köşk ve Kadıköy Süreyya Operası ve Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.



Festivalin açılış töreni, Aya İrini Müzesi'nde şef Gürer Aykal yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın vereceği konserle 3 Haziranda gerçekleştirilecek.



Festivalin ''Onur Ödülü'', hem çok sesli hem de tek sesli müzik alanında yapıtlar veren, müzikoloji çalışmalarıyla tanınan Türk bestecisi, müzikolog ve teorisyen Yalçın Tura'ya sunulacak. Tura'nın ''Anadolu'dan'' adlı orkestra süitiyle başlayacak açılış gecesinde, 13 yaşındaki keman virtüozu Elvin Hoxha Ganiyev ise Wieniawski'nin 2 numaralı Keman Konçertosu'nu seslendirecek.



Festival bu yıl, yapıtları ve yaratıcılıklarıyla tarihe adını altın harflerle kazıyan üç büyük müzik dehasının doğum yıl dönümlerini kutlayacak. Romantik dönemin önde gelen temsilcilerinden Chopin ve Schumann'ın doğumlarının 200. yılı ve çağın yaşayan en büyük bestecilerinden Arvo Part'ın 75. doğum günü dolayısıyla festivalin teması da bu üç bestecinin yapıtlarına adandı.



Çağın efsane piyanistleri arasında sayılan Radu Lupu'nun şef Rengim Gökmen yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğindeki konseri, 5 Haziranda Aya İrini Müzesi'nde izleyenleri büyüleyecek.



2010 Avrupa Başkenti İstanbul ve 2011 Avrupa Kültür Başkenti Talinn'in ortak ürünü ve günün yaşayan en önemli bestecilerinden Arvo Part'in ''Adem'in Yakarışı'' adlı yapıtının dünya prömiyeri, 7 Haziranda Aya İrini Müzesi'nde gerçekleşecek.



Konser, şef Tonu Kaljuste yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve dünyadaki en iyi korolardan biri olarak ün kazanan Grammy ödüllü Estonya Filarmonik Oda Korosu eşliğinde verilecek.



75 yaşındaki Estonyalı besteci Arvo Part'a, konser öncesinde festivalin ''Yaşam Boyu Başarı'' ödülü de sunulacak.



Klasik müzik sahnelerinin vazgeçilmez konuklarından Estonya Filarmonik Oda Korosu, 8 Haziranda Aya İrini Müzesi'nde sahne alacak.



New York Times'ın ''klasik müzik gezegeninin en ateşli sanatçısı'' olarak ilan ettiği Lang Lang'ın, 10 Haziran Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek konserine, şef Gürer Aykal yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.



Şef Cem Mansur yönetimindeki Akbank Oda Orkestrası, Schumann ve Part'ın eserlerinden oluşan özel bir programla 11 Haziranda Aya İrini Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.





Festival buluşmaları



''Festival Buluşmaları'' etkinliğinde, Kirill Troussov kemanıyla, Gülsin Onay piyanosuyla ve Antonio Meneses viyolonseliyle 12 Haziranda Aya İrini Müzesi'nde heyecan verici bir konsere imza atacak.



Genç piyanistler Ayşe Deniz Gökçin ve Furkan Özyazıcı, 200. doğum yılında Chopin'i anarak Polonyalı bestecinin zor ve bir o kadar da ustalık isteyen yapıtlarını 14 Haziranda Kadıköy Süreyya Operası'nda seslendirecek.



''Bir Yolculuğun Güncesi'' başlıklı konserde Amarcord Wien, izleyicileri Rusya'nın geleneksel ezgilerinden Güney Amerika'nın tangolarına uzanan bir müzik yolculuğuna 15 Haziranda Kadıköy Süreyya Operası'nda çıkaracak.



Claudio Cavina yönetimindeki La Venexiana, armonideki modern anlayışın öncüsü Venedik operasının kurucusu Monteverdi'nin operalarından oluşan bir seçkiyle 16 Haziranda Aya İrini Müzesi'nde müzikseverlerle buluşacak.



Piyanist Zeynep Üçbaşaran, 19 Haziranda Süreyya Operası'nda vereceği konserde 200. doğum yılında Chopin'i anarak bestecinin yapıtlarını yorumlayacak.



60 yılı aşkın tarihiyle Avrupa klasik müzik geleneği ve tarihinin mihenk taşı sayılan, klasik müzik dünyasının en ünlü orkestralarından Viyana Filarmoni, ünlü şef Riccardo Muti yönetiminde 23 Haziranda Haliç Kongre Merkezi'nde konser verecek.



J.S. Bach'ın yapıtlarının nitelikli performanslarının icra edilmesi amacıyla kurulan Magdalena Consort, 24 Haziran Süreyya Operası'nda konser verecek.



Festival çerçevesindeki ''Konsere Doğru'' söyleşilerinde Cem Mansur, Gülsin Onay, Antonio Meneses, Kiril Troussov, AyşeDeniz Gökçin, Atilla Aldemir, Orhan Çelebi, Fora Baltacıgil gibi sanatçıların yanı sıra Türkiye'nin tek klasik müzik dergisi olan Andante yazarları Serhan Bali ile Aydın Büke gibi müzik eleştirmenleri 25 Haziranda Aya İrini Müzesi'nde sanatseverlerle bir araya gelecek.



Genç kemancılar arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan, göz alıcı tekniği ve ipeksi tonuyla şimdiden en büyükler arasında sayılan Renaud Capuçon, başarılı şef Hakan Şensoy yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası eşliğinde 28 Haziranda Aya İrini Müzesi'nde sahne alacak.



Festivalin kapanış töreninde ise Herve Niquet yönetimindeki Le Concert Spirituel konseri 30 Haziranda Aya İrini Müzesi'nde düzenlenecek.







