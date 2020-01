Müzik dünyasında heyecanla beklenen 'Blue' vizyonda

İstanbul Film Festivali'nde prömiyeri yapılan ve Türkiye rock müziğinin efsane isimlerinden olan Yavuz Çetin'i ve yaşadığı dönemi ele alan Blue bu hafta vizyona giriyor. Takipçilerinin merakla beklediği film, festivalden ödülle dönmüştü. Blue belgeseliyle beraber vizyona ? film giriyor. İşte bu haftanın filmleri;

Blue

Sertan Ünver'in yönetmenliğini yaptığı belgesel Blue, efsanevi müzisyenler Yavuz Çetin ve Kerim Çaplı'nın hikâyelerini ele alıyor.

1990'larda Türkiye'de rock dünyasına damgasını vurmuş ve sahne performanslarıyla efsaneleşmiş Blue Blues Band'ın hikâyesi "Blue" belgeseli ile beyazperdeye aktarılıyor. Hem dönemlerini hem de kendilerinden sonra gelen müzisyenleri etkilemiş ve kendilerine hayran bırakmış Blue Blues Band'in iki dâhi müzisyeni Yavuz Çetin ile Kerim Çaplı'nın hayatları, müzikal performansları ve trajik sonları, tanıklıklar ve orijinal kayıtlarla bu belgeselde yer alıyor.

Moana

Walt Disney Animasyon Stüdyolarının hazırladığı animasyon macera filmi Moana, kendini usta bir kaşif olarak kanıtlamak ve atalarının yarım kalan arayışını tamamlamak için cüretkar bir göreve yelken açan cesur bir gencin hikayesini anlatıyor.

Moana, halkını kurtarmak için kahramanca bir göreve atılan, 16 yaşında, maceraperest, azimli ve merhametli bir kızdır. Yolda her zaman aradığı bir şeyi keşfeder: kendi kimliğini. Maui ise, yarı ölümlü ve her şeyiyle harika bir yarı Tanrı, her türlü hayvanın şeklini alabilen ve denizden adalar çıkartabilen sihirli güçlere sahip karizmatik ve komik biri.

Kolonya Cumhuriyeti

BKM''nin yapımcılığında hayata geçen Kolonya Cumhuriyeti, Dedemin Fişi, Çarşı Pazar sinema filmlerinin senaristi olarak tanınan Murat Kepez'in de ilk uzun metraj sinema filmi. Komedi türündeki yerli filmde Çağlar Çorumlu, Uğur Bilgin, Mahir İpek gibi isimler yer alıyor.

Dünyaya bir uzaylı inse nereye inerdi diye düşündünüz mü? Elbette Kolonya'ya! Kolonya'ya iniş yapan uzaylı yerel halkın büyün sevgisiyle karşılanıyor ancak bir kaza oluyor ve kutlamalar sırasında uzay mekiği yerle yeksan oluyor! Kolonya'da bir müddet konaklamak zorunda kalan uzaylı ile yerel halkın arasında da bir macera başlıyor.

Son Macera / Going in Style

Oyunculuktan kamera arkasına geçen Zach Braff'in yönetmenliğini üstlendiği, Michael Caine, Morgan Freeman ve Alan Arkin gibi usta oyuncuları bir araya getiren Son Macera, emeklilik fonları kurumsal bir kazaya kurban gidince bankayı soymaya karar veren üç ihtiyara odaklanıyor.

Oscar ödüllü Morgan Freeman, Michael Caine ve Alan Arkin yani Willie, Joe ve Al, hayatları boyunca yakın arkadaş olmuş bir üçlüdür. Zach Braff'ın yönetmenliğindeki bu komedi filminde, emeklilik fonları kurumsal bir kazaya kurban gittiğinde, hayatlarında ilk defa, dürüst ve ahlaklı yaşamlarından ayrılmaya karar verirler. Umutsuzca faturalarını ödemeye çalışan ve sevdiklerini hayal kırıklığına uğratmak istemeyen bu üçlü, tüm riski üstlenerek, paralarını alıp kaçmak için bir bankanın kapısını çalarlar.

Kayıp Şehir Z / The Lost City of Z

David Grann'in aynı isimli kitabından sinemaya uyarlanan ve yaşanmış bir hikâyeyi konu edinen The Lost City of Z, Amazonlara seyahet eden Fawcett ailesinin yaşadıklarını anlatıyor.

1925 senesinde, Percy Fawcett Amazon ormanlarına giderek köklü bir uygarlık bulup tarihin en önemli keşfini yapmak ister. Avrupalılar dünyanın en büyük ormanı olan Amazon'da El Dorado adında bir krallık olduğuna ve sayısız gezginin bu krallığı bulmak amacıyla yola çıkıp öldüklerine inanırlar. Fawcett oğluyla bu krallığın varlığını kanıtlamak ister.

Zer

Kazım Öz'ün yazıp yönettiği Zer, babaannesinin ölüm döşeğindeyken kendisine söylediği şarkının izini Dersim'e kadar süren Jan'ın hikâyesini anlatıyor. Zer filmi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bazı sahneleri sakıncalı bulunarak sansüre uğradı.

Zer, birbirlerine yabancı bir babaanne ve torun olan Zarife ve Jan'ın hikâyesidir. Zarife kanser tedavisi için New York'a getirildiğinde birbirlerini tanımaya başlayacaklardır. Yıllar sonra aralarında kurdukları bağlar, Zarife aniden ölünce kopar. İşte o zaman, Jan babaannesinin ölüm döşeğindeyken kendisine söylediği şarkıyı bulmak için bir serüvene niyet eder ve köklerinin izini sürmek için Dersim'e doğru uzun bir yolculuğa başlar. Jan, Zer şarkısının izinden gittikçe kendisini Dersim'de ve babaannesinin hayatı boyunca bir sır gibi sakladığı büyük bir katliamın ortasında bulacaktır. Jan şarkının izinden gittiği bu arayışın sonunda kendi kimliği ve özünü tanıyacaktır.

Kapan / Get Out

Jordan Peele'in yazıp yönettiği Get Out, kız arkadaşı Rose'un ailesiyle tanışmaya giden Chris'in kendisini içerisinde bulduğu tekinsiz olayları anlatıyor.

Chris başlangıçta ailenin aşırı uyumlu davranışlarını kızlarının farklı ırktan biriyle olan ilişkisiyle başa çıkmak için endişeli çabalar olarak yorumlar. Ama hafta sonu ilerlerken giderek daha da rahatsız edici bir hal alan bir dizi olay, Chris'i aklının ucuna bile gelmeyecek bir gerçeğe götürür.

Silence / Sessizlik

Martin Scorsese'nin senaryosunu Jay Cocks ile birlikte kaleme aldığı Silence, iki Hristiyan misyonerinin, kayıp mürşitlerini bulma vesilesiyle gittikleri Japonya'da yaşadıklarını anlatıyor.

Rodrigues (Andrew Garfield) ve Garrpe (Adam Driver) adındaki iki misyoner; Japonlar tarafından hapsedilen akıl hocaları Ferreira'yı (Liam Neeson) bulmak için her şeyi göze alarak Japonya'ya doğru bir yolculuğa çıkmaya karar verirler. Bir yanda insanlarla, diğer yanda inançlarıyla mücadele eden iki papaz; samuraylar tarafından şiddet ve işkenceye maruz kalırlar. Bu yolculukta ise onları, büyük tehlikeler beklemektedir.

'Beden ve Ruh / Teströl és lélekröl'

Berlin'de Altın Ayı dâhil olmak üzere dört ödüle birden uzanan Beden ve Ruh, birbirini hiç tanımayan nevi şahsına münhasır Endre ve Maria'nın rüyalarının da işin içinde olduğu alışılmadık aşklarını anlatıyor.

Bir mezbahada yöneticilik yapan ve pek de konuşkan sayılmayan Endre'nin hayatı, mezbahayı denetlemek için gelen Maria'nın ortaya çıkması ile tamamen değişir. Endre, görür görmez etkilendiği Maria'ya karşı olan duygularını kendine bile söyleyemez. Maria'nın kılı kırk yaran tavrı da bu durumu kolaylaştırmamaktadır. Fabrikada gerçekleşen hırsızlık olayının soruşturması devam ederken bu iki insan aslında her gece kimsenin bilmediği bir alemde buluşmaktadır.

Maşa ile Koca Ayı

Maşa ile Koca Ayı, Maşa adında küçük bir Rus kızı ile sirkten emekli Mişka adında bir ayı arasında geçen maceraları konu edilmektedir.

Çocuklar için özel yapılan ve ilk kez 'İnteraktif' sinema deneyimi yaşatacak olan filmde Doğukan Manço ve Aydilge yer alıyor.

Projede sesleriyle değil, direkt yer alıyorlar. Ayrıca filmde seyirceye birçok sürpriz hazırladılar. Bu arada Doğukan Manço babası Barış Manço'nun ''Ayı'' şarkısını yeniden aranje etti.

Miraç

Enes Hakan Tokyay'ın yönetmenliği yaptığı, Ufuk Bayraktar ile Meltem Miraloğlu'nun başrollerinde yer aldığı Miraç, Yusuf ile Ali adlı iki çocuğun naif macerasını ele alıyor.

Yusuf ile Ali, cennetteki arkadaşları Ahmet'e seslerini duyurmak için ellerinden geleni yaparlar. Göğün 7. katına çıkmak için köylülerden akıl alan ikili köyü birbirine katıp, maceradan maceraya atılırlar.