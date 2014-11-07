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Sağlık

Müziğin depresyona iyi geldiği kanıtlandı

Müzik tedavisi gören gençlerin kendilerine duydukları güvenin arttığı ve depresyon belirtilerinin azaldığı belirtildi

07 Kasım 2014 11:27

Müziğin, depresyonda olan ve duygusal bozukluklar yaşayan ergenlik çağındaki gençlerin kendine güvenini artırdığı belirlendi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, İrlanda'nın Belfast kentindeki Queen's Üniversitesi'nden Prof. Sam Porter, depresyon ve duygusal bozukluklar yaşayan gençlere uygulanan geleneksel tedavilerle müzik terapisini karşılaştırdı.

Ergenlik çağında, depresyona yakalanan 251 genci 2 gruba ayıran bilim adamları, birinci gruba psikoterapi ve ilaç tedavisi uyguladı. Buna ek olarak ikinci grup müzik tedavisi de aldı. Her iki grup 3 yıl boyunca gözlemlendi.

 

Depresyonun belirtilerini azaltıyor

 

Müzik tedavisi uygulanan ikinci gruptaki gençlerin diğer gruptaki gençlere göre daha kolay iletişim ve diyalog kurduğu saptandı. Araştırmacılar, müzik tedavisi gören gençlerin kendilerine duydukları güvenin arttığını ve depresyon belirtilerin azaldığını belirtti. Konuya ilişkin makale "Science Daily" dergisinin internet sitesinde yayımlandı.

 

 

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