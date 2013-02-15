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Sağlık

Müziğe erken başlamak beyni geliştiriyor

Virginia Penhune: 7 yaşından önce müzik aleti çalmaya başlamak motor ve algılama bölgeleri arasındaki bağlantıların olgunlaşmasına katkıda bulunur

15 Şubat 2013 13:52

Montreal Nöroloji Enstitüsü ve McGill Üniveristesinden bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre, 7 yaşından önce müzik dersi almaya başlayanların beynindeki motor bölgeleri arasındaki bağlantılar daha güçlü. Uzmanlar, 6-8 yaşın “hassas bir dönem” olduğu, bu dönemde müzik dersleri sayesinde, kol ve bacakların tam kullanımı, yürüme, yemek yeme, merdiven çıkma gibi günlük yaşamı sürdürmeye yarayan, hareket yeteneğini sağlayan motor becerilerinde ve beyin yapısında kalıcı değişimler olduğunu belirtti.

Araştırmadan yarısı 7 yaşından önce, diğer yarısı daha sonra müziğe başlamış, ancak eşit süre ders almış ve pratik yapmış 36 yetişkin müzisyenin, müzikle bağlantılı olmayan motor becerilerini test ederken beyin görüntülerini incelendi ve müzisyenlerin beyin görüntüleri, çok az müzik dersi almış ya da ders almadan müzikle uğraşmış kişilerinkiyle karşılaştırıldı.

Araştırma sonucunda 7 yaşından önce müziğe başlayan gruptakilerin, beynin her iki lobu arasındaki bilgi iletişimini sağlayan sinir ağlarından oluşan corpus callosum bölgesindeki beyaz maddenin artmış olduğu görülürken, müziğe geç başlayanlar ile müzisyen olmayanların beyin görüntülerinde ise fark bulunmadı.

Araştırmacılar, müziğe ne kadar erken başlanırsa beyin bölgeleri arasındaki bağlantının o kadar iyi olduğunu da belirledi.

Science Daily derginde yayınlanan makalede araştırmacılardan Virginia Penhune, bir müzik aleti çalmanın eller, gözler ve kulaklar arasında uyum gerektirdiğini, 7 yaşından önce müzik aleti çalmaya başlamanın motor ve algılama bölgeleri arasındaki bağlantıların olgunlaşmasına katkıda bulunduğunu vurguladı.

Bununla beraber, araştırmanın müziğe erken başlayanların bazı özel becerilere ve beyinde bazı farklılıklara sahip olduklarını gösterdiğini ancak bu durumun onları her zaman daha iyi müzisyenler yapmadığını belirten Penhune, müzik aleti çalmanın yeteneğin yanı sıra tarz, gayret ve araştırmada ölçülmeyen başka birçok unsur gerektirdiğine dikkati çekti.

Penhune, “müziğe erken başlamak kabiliyetinizi göstermenize yardımcı olur, erken başlamak sizi muhtemelen üstün kabiliyetli yapmaz” ifadesini kullandı.

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