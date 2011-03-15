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Yaşam

MÜZEYYEN SENAR'IN SAĞLIĞI İYİ MUĞLA (A.A)

15 Mart 2011 19:01

-MÜZEYYEN SENAR'IN SAĞLIĞI İYİ MUĞLA (A.A) - 15.03.2011 - Türk Sanat Müziği Sanatçısı Müzeyyen Senar'ın kızı Feraye Işıl, annesinin tansiyonunun düzeldiğini ve istirahat ettiğini söyledi.  Işıl, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesinin sabah saatlerinde tansiyon düşüklüğü şikayeti ile hastaneye kaldırıldığını anlattı. Işıl, annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, ''Bir tansiyon düşüklüğü oldu, çok önemli bir şey değil. Ancak korkuttu bizi. Dolayısıyla rahat etmek için buraya getirdik. Tansiyonunu düzelttiler ve şuanda istirahat ediyor. Telaş edilecek bir şey yok Allah'a şükür. Taburcu edilmesi için doktorlardan haber bekliyoruz '' dedi.  Hastane yetkilileri ise Senar'ın bir süre daha müşahede altında tutulacağını bildirdi. 

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