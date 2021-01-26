Müzeyyen Senar ve Zeki Müren biyografilerinin yazarı tarihçi Radi Dikici hayatını kaybetti

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'Cumhuriyet'in Divası' adıyla yayımlanan Müzeyyen Senar biyografisi ve 'Aşkın Kavurduğu Güneş' adıyla yayımlanan Zeki Müren biyografisi ile Bizans tarihi konusundaki kitapları büyük bir ilgi gören Radi Dikici (83) hayatını kaybetti.

1937 yılında Samsun'da doğan Radi Dikici, 1959'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni (Mülkiye) bitirdikten sonra Maliye Bakanlığı'nda çalışma hayatına atıldı. Maliye Teftiş Kurulu'na giren Dikici, 12 yıl Maliye Müfettişliği yaptı. Daha sonra özel sektörde yöneticilik görevi üstlenen Dikici, İstanbul Sanayi Odası'nda 12 yıl meclis üyeliği yaptı.

Kişisel dostluğunu kazandığı, Türk müziğinin en büyük ses ve yorumcularından Müzeyyen Senar'la yaptığı görüşmeleri kayıt altına alarak “Cumhuriyetin Divası” adıyla yayımlayan Radi Dikici, arşivlere kıymetli bilgiler kazandıran bu eseriyle büyük bir ilgi gördü.

Radi Dikici, vefatının ardından yakınlarıyla görüşüp günlüklerden de yararlanarak yazdığı Zeki Müren biyografisi ile de kayıtlara önemli bilgiler geçirdi.

Bizans tarihi uzmanı

Tarih kitapları da kaleme alan, özellikle Bizans tarihi üzerine uzun yıllar çalışan Dikici'nin, Senar ve Müren biyografilerinin yanı sıra 'Dört İstanbul', 'Bizans İmparatoru Büyük Theodosius', 'Theodora', 'Bizans İmparatorluğu Tarihi' 'İmparator Heraklius', 'Şu Bizim Bizans', 'Bizans'ı Anlamak', 'Büyük Konstantin Helena ve Fausta' adlı kitapları yayımlandı.

TIKLAYIN - Doğan Akın'ın yazısı: Müzeyyen Senar / Kekeme Bülbül