Müzeyyen Senar’ın kızı Feraye Işıl yoğun bakıma alındı

Türk sanat müziğinin usta ismi merhum Müzeyyen Senar’ın 75 yaşındaki kızı Feraye Işıl aniden fenalaşarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, Feraye Işıl yoğun bakım ünitesinden yaptığı fotoğraf paylaşımının altına “Ritim bozukluğu düzelmeye çalışıyoruz” cümlesini yazdı.

"Durumu ağır değil"

Işıl'ın yakın arkadaşlarından Tuna Altunkaya “Feraye bu sabah kalbindeki ritim bozukluğu nedeni ile özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde makinaya bağlanarak tedavi altına alındı. Durumu çok ağır değil ama müşahade altında tutuyorlar. Birkaç güne taburcu olabilir” dedi.