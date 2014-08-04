Müzede sünnet, Kültür Müdürü'nü yerinden etti

Eskişehir İl Kültür Turizm Müdürü Ali Osman Gül Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından görevden alındı. Gül’ün adı geçen aylarda Eti Arkeoloji Müzesi’nde tarihi eserlerin bulunduğu alanda gerçekleştirilen sünnet düğünü ile gündeme gelmişti. Söz konusu olay basına yansıdıktan sonra olayı Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik sert tepki göstermiş, “Gereği ne ise yapılacaktır” demişti.

Radikal'de yer alan habere göre olayın hemen ardından müze müdürü görevden alınmış ancak İl Kültür Müdürü Gül durumunu koruyordu.

'Müzede sünnet' tartışma yaratmıştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi’nde geçen haziran ayında yapılan sünnet düğününde bir heykelin yanına ses düzeni kurulması ve salonda yemek masalarının kurulmasıyla ilgili fotoğraflar sosyal medyada yayımlanmıştı. Tepkiler üzerine müze yetkilileri Eti Eskişehir Arkeoloji Müzesi’ndeki sünnet etkinliğinin Bursa’da ’Osmanlı usulü’ sünnetle aynı şekilde değerlendirilmesinden üzüntü duyduklarını söyledi. Tartışılan salonun, müzede çok amaçlı salon olarak kullanıldığını, daha önce nikah töreni, seminerler, konferanslar, sergiler ve kokteyller düzenlediğini belirten yetkililer "Son olarak salon sünnet etkinliği yapanlara kokteyl amacıyla kiraya verildi. Burada sosyal ve kültürel amaçlı etkinlikler yapılıyor. Salonda birkaç heykel de bulunuyor. Ancak asıl eserler üst katta yer alıyor" dedi.