İlber Ortaylı: Müzede düğüne izin veren yarın müzede çamaşır yıkar

Eskişehir'deki ETİ Arkeoloji Müzesi'nde heykellerin bulunduğu salonda sünnet düğünü yapılmasını değerlendiren tarihçi İlber Ortaylı, “Bunlar hep yeni arızalar. Bugün müzede düğün yapılmasına izin veren görevli, yarın müzede çamaşır yıkar” dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise konuyla ilgili soruşturma açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi’nde heykellerin bulunduğu bir salonda sünnet düğünü yapılmasına tarihçilerden tepki geldi. Uzun yıllar boyunca Topkapı Sarayı’nda müze başkanlığı yapan tarihçi İlber Ortaylı müzede sünnet düğünü yapılmasına sert tepki gösterdi.

Radikal gazetesinden İdris Emen’in haberine göre, müzelerde düğün yapılmasının cahillikten kaynaklandığını söyleyen Ortaylı sözlerine şu şekilde devam etti: “Eskiden müzelerin bilgili, kendi halinde olan ve belirli yeterliliğe sahip personelleri vardı. Ancak artık öyle personeller yok. Şimdi biri saraydan taht taşıyor, başkası müzede düğün yapıyor. İşte bunları yapanlar hep kötü eğitimle yetişen insanlar. Bunlar hep yeni arızalar. Örneğin Anadolu üniversitelerinde dört senelik bir eğitimle, ‘arkeoloji ve sanat tarihi’ adı altında güya hem arkeoloji hem de sanat tarihi okutuyorlar. Bu fevkalade yanlış bir eğitim sistemi. Üstelik bu eğitimi alanların hiçbiri hiç bir şey bilmiyor. Sonra da böyle manzaralar ortaya çıkıyor.”

'Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kabahati'

20 Yıl boyunca müzelere eleman alınmadığını söyleyen Ortaylı sözlerine şu şekilde devam etti: ‘’Böyle bir vakanın yaşanması tamamen Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kabahatidir. Çünkü müzelere doğru düzgün uzman almıyorlar. Bakanlık 20 yıl boyunca müzelere uzman almadı. Artık müzelere doğru dürüst müdür bile alamıyoruz. Çünkü bunların hiçbiri kalifikasyon sahibi değil. Arkeoloji müzesinde sünnet düğünü yapılmasına izin veren insana acıyorum. Çünkü onun aklı bu tarz şeyleri almıyor. Kendince, ‘İzin versem ne olacak?’ diyor ve müzede sünnet düğünü yapılmasında bir kötülük görmüyor. Maalesef müzelere alınan insanların müzecilikle arkeolojiyle bir ilgisi yok. Bugün müzede sünnet düğünü yapan yarın müzede çamaşır da yıkar.”