Arkeoloji müzesinde sünnet düğünü

Eskişehir'deki ETİ Arkeoloji Müzesi'nde heykellerin de bulunduğu salonda sünnet düğünü yapılmasına sosyal medyada büyük tepki gösterilirken, müze yetkilileri söz konusu salonun çok amaçlı salon olarak kullanıldığını, daha önce nikah, seminerler, konferanslar, sergiler ve kokteyller düzenlediğini söyledi. Salonun bu kez kokteyl amaçlı kiraya verildiğini kaydeden yetkililer, "Burada sosyal ve kültürel amaçlı etkilikler yapılıyor. Salonda birkaç heykel bulunuyor. Ancak asıl eserler üst katta yer alıyor" dedi.

Radikal’de yer alan habere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi’nde yapılan sünnet düğününde bir heykelin yanına ses düzeni kurulması ve salonda yemek masalarının kurulmasıyla ilgili fotoğraflar sosyal medyada yayınlandı. Hızla yayılan fotoğrafları görenler, duruma tepkilerini dile getirdi. Bazı kişiler Bursa’da eski Vali Yardımcısı Mehmet Özcan’ın cami avlusunda oğluna ’Osmanlı usulü’ sünnet töreni yapmasını da hatırlatıp, ’tariha saygısızlık’ yorumlarında bulundu.

Tepkiler üzerine ulaşılan ETİ Eskişehir Arkeoloji Müzesi yetkilileri, kendilerinin bu konuda açıklamada bulunma yetkilerinin olmadığını, açıklamanın pazartesi günü Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yapılabileceğini söyledi.

Ancak adının yazılmasını istemeyen bir müze yetkilisi, Eti Eskişehir Arkeoloji Müzesi’ndeki sünnet etkinliğinin Bursa’da ’Osmanlı usulü’ sünnetle aynı şekilde değerlendirilmesinden üzüntü duyduklarını söyledi. Söz konusu salonun, müzede çok amaçlı salon olarak kullanıldığını, daha önce nikah töreni, seminerler, konferanslar, sergiler ve kokteyller düzenlediğini belirten yetkili, "Son olarak salon sünnet etkinliği yapanlara kokteyl amacıyla kiraya verildi. Burada sosyal ve kültürel amaçlı etkilikler yapılıyor. Salonda birkaç heykel de bulunuyor. Ancak asıl eserler üst katta yer alıyor" dedi.

Büyükerşen nikah kıymıştı

Eskişehir’de 2011 yılında ETİ Bisküvileri firması tarafından restore edilerek faaliyete geçen Eti Arkeoloji Müzesi Salonu’nda 2012 yılında yerel Sakarya Gazetesi muhabiri Remzi Aydın ile polis memuru olan eşi Seda Aydın’ın nikahlarını Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Yılmaz Büyükerşen kıymıştı. Büyükerşen, "İlk defa bir müzede nikah kıyıyorum. İnşallah sizin aşkınız da buradaki eserler gibi uzun yıllar yaşar. Bu tür sosyal etkinlikleri müzelerde yaparsak müzelerin önemini daha iyi anlatmış oluruz" demişti.

ETİ Arkeoloji Müzesi

ETİ Arkeoloji Müzesi ismi verilen müze, 3 bloktan oluşuyor ve 4 bin metrekarelik kullanım alanı bulunuyor. Müzede laboratuar, fotoğrafhane, kafeterya, çocuk müzesi, kütüphane gibi bölümler yer alıyor. Müzenin bahçe kısmında kültür varlıklarını sergilenirken, teşhir, sergi ve konferans salonları ve çok amaçlı salonu bulunuyor. Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi’nde Neolitik, Kalkolitik, Tunç, Hitit, Frig, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini kapsayan yaklaşık 22 bin 500 taşınır kültür varlığı bulunuyor.