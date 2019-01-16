'Müzede Selfie Günü' kutlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 300'den fazla müze ve ören yerini ziyaret edenler, "Müzede Selfie Günü" kapsamında kültürel varlıklarla öz çekim yaptı.

Müze ve ören yerlere olan ilgiyi arttırmak amacı ile dünyanın birçok yerinde aynı gün yapılan "Müzede SelfieGünü", Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 300'den fazla müze ve ören yerinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

İlk kez geçen yıl Türkiye'de kutlanan etkinlik kapsamında bu yıl da sosyal medyada üne sahip olan blogger, Instagrammer ve youtuberlar, takipçileriyle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın projesi kapsamında Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Arkeoloji Müzesi'ni birlikte gezerek, öz çekim yaptı.

Sosyal medyadaki takipçileriyle birlikte Ayasofya'yı gezen seyyah Kerimcan Akduman, yaptığı açıklamada, hayatını seyahat ederek sürdürdüğünü belirterek, "Dünyadaki birçok yeri gördükçe, çok zengin bir ülkede yaşadığımızı fark ettim. Bu sebeple de Müzede Selfie Günü'nü değerlendirmek istedim. Beni takip edenlerle birlikte bir etkinlik yaparak Ayasofya'yı gezmeye geldik." dedi.

Akduman, takipçilerinin etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Bizim için aslında müzeye gitmek, ören yeri gezmek bir yaz tatili aktivitesidir ama bu durumdan çıkarıp biraz daha günlük hayatımızın içine koymak açısından ve insanların farkındalıklarını arttırmak açısından çok olumlu geri dönüşümler aldık." diye konuştu.

Türkiye'deki müzelerin dünyadaki müzelere göre içerik olarak daha iyi bir derecede olduğuna da dikkati çeken Akduman, şöyle devam etti:

"Çünkü dünyadaki medeniyetlerin filizlendiği yer Akdeniz Havzası ve Anadolu bunun çok önemli bir elementi. Bizim en önemli eksiğimiz ise bence elimizdeki değerleri yeterince parlatamamak. Bunun en iyi yönetimi öncelikle kendi toplumumuza anlatabilmek ve değerinin bilinmesini sağlamak. Böyle etkinliklerle belki bu bilinç artırılabilir."

"Türkiye, dünyanın en büyük açık hava müzesi"

Yemek ve seyahat tecrübelerini Instagramda "gurukafa" hesabında paylaşan Burak Kan da 10 takipçisiyle birlikte Ayasofya'yı gezdiğini belirterek, "Müzede Selfie Günü, müzelere ziyaret bilincini arttırmak için bir etkinlik, dünyada başlamış. Son birkaç yıldır Türkiye'de de etkin bir şekilde kullanılıyor. Bizim amacımız da hem müzeleri biraz daha duyurmak hem de bu anı ölümsüzleştirmek." ifadelerini kullandı.

Kan, Türkiye'nin açık hava müzesi olma özelliği taşıdığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yani dünyanın en büyük müzelerinden birisi, doğal bir müze. Kültürel zenginliklerimiz çok fazla. Bir de dünyada ve Türkiye'de bazı müzeleri gezerken fotoğraf çekme yasağı var. Aslında Müzede Selfie Günü de biraz da bu durumdan dolayı ortaya çıkmış. Ben müze ziyaretlerine de çok önem veriyorum. Gittiğiniz yerin tarihiyle, kültürüyle alakalı size inanılmaz bir veri sunuyor ve en güzel hatıralar da genelde müzelerden çıkıyor."

"Tekrardan tarihe bir yolculuk yaptık"

Topkapı Sarayı'nı gezen şarkıcı Ogün Sanlısoy ise etkinlik vasıtasıyla İstanbul'un güzelliklerini yeniden fark ettiğini söyleyerek, şunları anlattı:

"Çok mutluyum işin doğrusu. Tekrardan tarihe bir yolculuk yaptık. İstanbul'un önemini bir kez daha hissettik. Bir de Müze Kart diye harika oluşum var. Biz biraz Türkler olarak tam gözümüzün önündeki tarihi ve güzel mekanları nasıl olsa oradadır diye bir anlayışımız var. Güzel de bir anlayış değil aslında. Fırsat varken gezmek lazım. Bu yüzden bu Müze Kartlar çok faydalı. Türkiye'de tüm müzelere gezme hakkı veriyor. Ben de özel hayatımda kullanıyorum."

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde öz çekim

"#MüzedeSelfieGünü" etkinliği kapsamında yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde öz çekim yaptı.

Paleolitik ve Neolitik (Cilalı Taş Devri) dönem eserlerinin sergilendiği en önemli müzelerin başında gelen Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezen yerli ve yabancı ziyaretçiler, öz çekimler gerçekleştirdi.

Ziyaretçiler, etkinlik kapsamında müzede çektikleri fotoğrafları "#MüzedeSelfieGünü, #Muzedeselfiegunu, #museumselfieday ve #muzedeselfie" etiketleriyle sosyal medyada paylaştı.

Yüksek lisans öğrencisi Rümeysa Babadostu, müzeyi gezmek için İstanbul'dan Ankara'ya geldiğini söyledi.

Müzede Selfie Günü'nde burada bulunmasının hoş bir tesadüf olduğunu dile getiren Babadostu, bugün dünyanın birçok müzesinde öz çekim yapan milyonlarca insanın fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşacağını, böylece pek çok kültürel değerin görüleceğini söyledi.

ATAV "MüzedeSelfieGünü" etkinliğinde çekilen en iyi 5 öz çekimi ödüllendirecek

"#MüzedeSelfieGünü" etkinliği kapsamında, yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi Antalya Müzesi'nde öz çekim yaptı.

Müzeyi gezen yerli ve yabancı ziyaretçiler, heykellerle öz çekim yaptı. Ziyaretçiler, etkinlik kapsamında müzede çektikleri fotoğrafları #MüzedeSelfieGünü, #Muzedeselfiegunu, #museumselfieday, #muzedeselfie etiketleriyle sosyal medyada paylaştı.

Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, ziyaretçiler için "Seslerin Büyüsü" konserini verdi. Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) ise "MüzedeSelfieGünü" etkinliğinde çekilen en iyi 5 öz çekimi ödüllendirecek.

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'den fazla müze ve ören yerinde "Müzede Selfie Günü" etkinliği yapıldığını söyledi.

Antalya Müzesi'ni ziyaret edenlere yelten tarhanası ikram ettiklerini belirten Ege, "Müze gişesinde çok güzel bir kalabalık var. Bu da müze ziyaretçi sayısını artıracak." dedi.

Müzeyi ziyaret eden Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Dizerkonca, etkinliğin tarihi ve kültürel eserlerin tanıtılması için çok faydalı olduğunu dile getirdi. Öz çekimler sayesinde dünyanın birçok yerindeki insanların ülke tarihini yakından görme fırsatı bulacağını anlatan Dizerkonca, müzede bol bol öz çekim yaptıklarını ve bunları sosyal medyada paylaştıklarını ifade etti.

Antalya Müzesi'nde öz çekim yapanlardan Raziye Dağaşan, "Müzede de hem öz çekim yaptım hem de Antik Yunan heykelleri çizme fırsatı buldum. Müzeyi çok beğendim. Bütün herkesin müzeyi ziyaret etmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

Türkiye'nin 'en büyük müzesi'nde 'Selfie' çektiler

Türkiye'nin "en büyük müzesi" unvanına sahip Şanlıurfa Müze Kompleksi'ni ziyaret edenler, "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'den fazla müze ve ören yerinde gerçekleştirilen "Müzede Selfie Günü" kapsamında, Türkiye'nin "en büyük müzesi" unvanına sahip Şanlıurfa Müze Kompleksi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Konuklarına, insanlığın ilk çağlarından bugüne olan serüvenini, tarihi eserler, canlandırma ve imitasyon malzemelerle görme imkanı sunan müzede öz çekim yapan ziyaretçiler, fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ, "Müzede Selfie Günü" dolayısıyla çok sayıda kişiyi ağırladıklarını dile getirerek, bu tür çalışmaların kentin tanıtımına önemli katkı sunduğunu aktardı.

Müzeye arkadaşlarıyla Ağrı'dan gelen Dicle Öz de yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'yı çok beğendiğini ifade ederek, burada keyifli vakit geçirdiklerini söyledi. (Kaynak: AA)