Müzede 'grup seks' soslu sanat

T24 -

Amacı Klimt gibi ortalığı karıştırmak...

Ziyaretçilerden biri, Roma’dan gelen bir kadın, kendisini İsviçreli kavramsal sanatçı Christoph Büchel’in son işi olan ‘Eş değiştirme’ (swinger) kulübünün ortasında bulunca çok şaşırmış, “Şoke oldum” diyor... Viyana’nın merkezindeki bu ünlü ‘Art nouveau’ stili binayı gece saatlerinde ziyaret etseydi, şaşkınlığı birkaç kat daha artacaktı şüphesiz. Zira geceleri, ışıklar söndükten hemen sonra, gerçekten müzenin tam ortasında, deri giysiler giymiş kadınlar grup seks yapıyor, her köşede sevişen bir çift görülüyor...20 Şubat’ta başlayan etkinlik, İsviçreli sanatçı Christoph Büchel imzalı kültürel bir proje. Müzenin içindeki kulüp sadece yetişkinlere açık ama politikacıların tepkisini çekti bile. Özellikle projeye onay veren belediye meclisi üyesi Ursula Stenzel çok dertli. “Bana içinde gece kulübü de olan bir sanat projesi olacağı söylendi. Eş değiştirme kulübünden hiç bahsedilmedi. Bu çok korkunç!” diyerek devlet desteğiyle hayata geçirilen projenin, halkın vergilerini kötü bir amaçla harcadığını söylüyor.Projenin sahibi Büchel sessiz kalırken, müze sözcüsü Urte Schmitt-Ulms, sanatçının Klimt’in 1902’de ‘Beethoven Frizi’yle yaptığı gibi ortalığı karıştırmayı amaçladığını söylüyor. Bugün Avusturyalı ressamın en önemli eserleri arasında sayılan ve kadın vücudunun tasvir edildiği ‘Beethoven Frizi’, yapıldığı dönemde müstehcen bulunmuştu. Kentte eşi Michael’la birlikte, müzede ‘şubesini’ açtığı Element6 adlı kulübün orijinalini yöneten Gabi Högler ise “İnsanlara engellerinden kurtulmaları için fırsat sunmak istiyoruz. Bir swinger kulübünü izleyebilme imkânını ayaklarına götürüyoruz” diyerek bu kızgınlığı anlamadığını söylüyor. Kulüp kısmı, müzenin diğer sergi alanları ziyarete kapandıktan sonra açılıyor, böylece 18 yaşından küçük ziyaretçilerin önüne geçilebiliyor. Proje 18 Nisan’a kadar sürecek.