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Kültür-Sanat

Muzaffer İzgü: Sizin anneanneniz dans kraliçesi seçilse, neler hissederdiniz?

Muzaffer İzgü'den 'Anneannem Dans Kraliçesi’ Bilgi Yayınevi etiketiyle yayımlandı

26 Ağustos 2016 00:33

Türkiye'nin en çok okunan gülmece, genç ve çocuk kitapları yazarları arasında gösterilen Muzaffer İzgü‘nün, çocuklar için yazdığı ‘Anneannem Dans Kraliçesi’ adlı kitap, yenilenen renkli çizimleriyle, Bilgi Yayınevi tarafından yayımlandı.

"Anneannesinin her özelliğiyle ayrı bir serüven yaşayan Metin, yeni bir şey daha öğreniyor. Hikmet Hanım dans hünerlerini bir düğünde sergiliyor. Üstelik düğünün dans kraliçesi seçiliyor. Metin hem şaşkın, hem mutlu. Sizin anneanneniz dans kraliçesi seçilse, acaba neler hissederdiniz?" tanıtım bülteniyle çıkan kitabın, liste fiyatı 12 TL olarak belirlendi.

Bilgi Yayınevi etiketiyle çıkan 'Anneannem Dans Kraliçesi'nin liste fiyatı 12 TL olarak belirlendi.

 

Muzaffer İzgü hakkında

 

Muzaffer İzgü, Adana'da doğdu (1933). Diyarbakır İlköğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra, uzun yıllar Türkçe öğretmenliği yaptı. Bu görevden kendi isteğiyle emekliye ayrıldı (1979). İlk gülmece öykülerini Akbaba dergisinde yayımladı. Daha sonra, çeşitli gazetelerde öyküleri çıktı. Roman, çocuk kitapları ve oyunlar da yazan İzgü, gülmece öyküleriyle tanındı. Öykülerinin çoğu, radyoda ve tiyatrolarda oyunlaştırıldı. Muzaffer İzgü, şimdilerde bütün zamanını yazarak geçirmektedir.

Yazarın ödülleri:

Nasrettin Hoca Öykü Ödülü (1978) - Dayak Birincisi

Bulgaristan Altın Kirpi Ödülü (1979) - Dayak Birincisi

Nasreddin Hoca Ödülü - Deliye Her Gün Bayram

Türk Dil Kurumu Öykü Ödülü (1978) - Donumdaki Para

Kültür Bakanlığı - Zıkkımın Kökü

Adana Altın Koza - Zıkkımın Kökü

Hindistan Udaipur Altın Fil - Zıkkımın Kökü

Tokyo Asya'nın En İyileri - Zıkkımın Kökü

İspanya En İyi Yönetmen - Zıkkımın Kökü

Paris Cine Junior En Büyük Film Ödülleri. - Zıkkımın Kökü

 

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