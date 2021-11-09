'Muz yeme' paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Suriyeli gazeteci serbest

Sosyal medyada 'Muz yeme' paylaşımı yaptığı için gözaltına alındıktan sonra Suriye’ye iade edilmesi için Gaziantep'e gönderilen gazeteci Majed Shamaa’nın serbest bırakıldığı belirtildi.

Bir vatandaşın sokak röportajında "Sen burada kiracısın, biz burada ev sahibiyiz. Sen benden daha rahat yaşıyorsun. Ben muz yiyemiyorum. Kilolarla muz alıyorsunuz pazarlardan" sözlerinin ardından bazı Suriyeli sığınmacılar sosyal medyada "muz yeme" paylaşımı yapmıştı.

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Emniyet , paylaşımları "provokatif" olduğunu belirterek, 31 kişiyi gözaltına almıştı. Aralarında Suriyeli gazeteci Majed Shamaa’nın bulunduğu kişiler Gaziantep’ten sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edilmişti.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, avukatı Mehmet Ali Hartavi tarafından yapılan açıklamada, ülkesi Suriye'ye döndüğü takdirde idam edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı öne sürülen Shamaa'nın geçen hafta gözaltına alındığı, Suriye sınırına yakın Gaziantep ilindeki bir geri gönderme merkezine götürüldüğü, ardından serbest bırakıldığı ve Salı günü İstanbul'a döneceği belirtildi.