'Muz yeme' paylaşımı yapan 8 Suriyeli gözaltına alındı: Sınır dışı edilecekler

Bir vatandaşın sokak röportajında "Sen burada kiracısın, biz burada ev sahibiyiz. Sen benden daha rahat yaşıyorsun. Ben muz yiyemiyorum. Kilolarla muz alıyorsunuz pazarlardan" sözlerinin ardından Tiktok'ta bazı Suriyeli sığınmacıların başlattığı "muz yeme" akımınına ilişkin olarak İzmir'de Suriyeli 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sokak röportajında yer alan ''Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz'' sözleri sonrası sosyal medyada başlatılan akımda, 8 Suriyelinin sosyal medyadan muz yeme paylaşımı yaptığını belirledi. Bu kişilerin paylaşımlarının "provokatif" olduğu belirtildi.

Ekipler, 29 Ekim'de 1'i yaşı küçük olmak üzere 8 kişiyi yakaladı. Yaşı küçük şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden yabancı şahıslar' kapsamında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Ne olmuştu?

İstanbul Esenyurt'ta yapılan bir sokak röportajında Suriyeli sığınmacıları hedef gösteren bir kişi "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" dedi.

Bu ifadelere tepki gösteren bazı Suriyeliler muz yedikleri sırada çekilen görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Paylaşımlar üzerine harekete geçen polis, sosyal medyada paylaşım yapan 31 kişiyi tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin Arnavutköy, Güngören, Bakırköy, Esenyurt, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Sultangazi ilçelerinde bulunan adreslerine dün ve bugün operasyon yaptı.

11 Suriyeli gözaltına alındı. 7 Suriyeli, hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme veya Aşağılama" suçundan işlem yapılmasının ardından İstanbul İl Göç İdaresine gönderildi.

Göç İdaresi yaptığı açıklamada, "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz...' söylemi sonrası sosyal medya platformlarından provokatif amaçlı muz yeme içerikli video ve paylaşımın yapılmasının ardından yabancı uyruklu 7 şahsın yakalandı" ifadelerine yer verdi.