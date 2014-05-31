Mutluyken fotoğraf paylaşıyor, mutsuzken tweet atıyoruz

San Francisco merkezli içerik pazarlama şirketi Chute yaptığı aratırmada, yazılı tweetlere kıyasla fotoğraf tweetlemenin dört kat daha fazla olumlu mesaj yollandığını orta koydu. Aynı zamanda yazılı tweetlerin olumsuz mesaj yollama olasılığının fotoğraf tweetlere kıyasla iki buçuk kat daha fazla olduğu da belirtildi.

The Wall Street Journal'da yer alan habere göre Chute, Instagram ve Twitter'da Nike ve Delta'nın da içinde bulunduğu 30 büyük markadan bahseden fotoğraf ve tweetleri analiz etti. Araştırmaya göre, örneğin Nintendo ile ilgili fotoğrafların yüzde 95'i olumluyken, 2 tanesi nötr ve 3 tanesi de olumsuz. Ancak Nintendo'dan bahseden yazılı tweetlerin 27'si olumlu, 76'sı nötr ve 7 tanesi olumsuz.

Chute'ın kurucularından Ranvir Gujral, "Uçağınızın rötar yaptığını Twitter'da yazmak kolay. Ancak bunu Instagram'da belirtmek biraz daha zor" ifadesini kullandı. Ayrıca tüketiciler müşteri hizmetleri temsilcilerinin Twitter'daki kızgılık mesajlarına giderek daha fazla cevap verdiklerini fark etmeye başladı. Gujral, bu durumun Twitter'ın şikayet yollama platformu olarak kullanıldığını gösterdiğini belirtti.

Ancak fotoğrafların doğal olarak istek uyandıran bir havası var. Gujral, "Yeni aldığım bir kıyafetle selfie çekip internete koyarsam bunu olumlu sayabiliriz. Ama bunun hakkında tweet atacak olsam, mesajın olumlu olabilmesi için 'yeni kıyafetimi çok seviyorum' yazmam lazım" bilgisini paylaştı.