Mutlu'nun ağabeyi: Bizim töreyle, aşiretle işimiz olmaz

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde önceki gece silahlı saldırı sonucu başından vurulan Mutlu Kaya’nın abisi Muhammet Kaya Radikal’den İdris Emen'e konuştu. Mutlu vurulurken yanında 14 yaşındaki kardeşi olduğunu söyleyen Kaya, “Gece 03:00 civarında dışarından ev taranıyor. O sırada salonda yemek yiyen Mutlu kafasından vuruluyor. Bu duruma tanık olan küçük kardeşim hala şokta. Biz aile olarak ses yarışmasında Mutlu’ya destek verdik. Bizim töreyle işimiz olmaz. Ancak hedef gösteriliyoruz. Mutlu’nun sağlık durumu iyiye gidiyor’’ ifadelerini kullandı.

Ağabey Muhammet Kaya şöyle konuştu:

“Saldırı ablamın evinde oluyor. Olay sırasında evde Mutlu, ablam, yiğenim ve 14 yaşındaki erkek kardeşim bulunuyor. Yeğenim uyuduktan sonra erkek kardeşim sınavı olduğu için Mutlu’yla beraber ders çalışıyor. Erkek kardeşim acıktığını söyleyince ablam yemek hazırlamak için mutfağa giriyor. O sırada dışarıdan eve ateş açılıyor. Ev taranıyor. Ev müstakil ve giriş katı olduğu için kurşunlardan biri Mutlu’nun başına isabet ediyor. Olay sırasında Mutlu’nun vurulmasına tanıklık eden 14 yaşındaki kardeşim bağırıyor. Kendisi halen şokta. Saldırı geç saatte olduğu için olayda görgü tanığı yok. Ancak oturduğumuz caddede kamera kayıtları bulunuyor. Polis kamera kayıtlarına inceliyor. Olayla ilgili gözaltılar yapıldı. Polis kimin saldırı yaptığını söylemedi. Ancak saldırı yapanın Erganili olmadığını söyledi."

'Aşiretle işimiz olmaz'

Mutlu'nun aşiret tarafından vurulduğu iddialarına ağabeyi Kaya, "Olay sonrasında hakkımızda çok haber yapıldı. Mutlunun töre kurbanı olduğu ve aşireti tarafından vurulduğu iddia edildi. Bizim ne aşiretle ne de töreyle hiçbir şekilde işimiz olmaz. Ben zaten öğretmenim. Ailemiz okumuş modern bir aile. Bizim ailede hiçbir şekilde baskı olmaz. Böyle bir olay ilk kez başımıza geliyor. Ben kız kardeşime destek verdim. Babam, amcalarım, dayılarım hepsi bu yarışmada Mutlu’ya destek verdi. Biz aile olarak Mutlu’nun arkasındaydık. Ancak haberlerde hedef gösterildi. Haberlerde Mutlu’nun babamız tarafından vurulduğu yazıldı. Kesinlikle böyle bir durum yok. Gerçekler kısa bir süre sonra ortaya çıkacak. Zaten olayla ilgili emniyetin göz altıları bulunuyor. Durum araştırılıyor" diye yanıt verdi.