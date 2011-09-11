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Yaşam

Mutluluk geni bulundu!

Neden bazı insanların her zaman bardağın dolu, diğerlerinin ise boş tarafına baktığı açıklığa kavuşturuldu

11 Eylül 2011 03:00

T24 - Neden bazı insanların her zaman bardağın dolu, diğerlerinin ise boş tarafına baktığı açıklığa kavuşturuldu: Bilim adamlarına göre bunun nedeni 'mutluluk geni'...

Essex Üniversitesi’nden Prof. Elaine Fox ve ekibi, yaptıkları araştırma kapsamında 100 gönüllüye bilgisayarda olumlu ve olumsuz etkileri olabilecek fotoğraflar gösterdi ve bu kişilerin DNA örneklerini aldı.

Habertürk'ün haberine göre, katılımcıların yanıtları DNA örnekleriyle karşılaştırıldığında “5-HTTLPR” geninin mutluluk hormonu olarak bilinen “serotonin” seviyesine etki ettiği ortaya çıktı. Prof. Fox ve arkadaşlarının çalışmasına göre genin bir kısa, bir de uzun versiyonu var.

Kısa versiyona sahip olanlar, gösterilen fotoğraflardaki “olumsuz” karelerden çok, “olumlu” olanlara odaklandı. 

Bir başka deyişle 5-HTTLPR geninin kısa versiyonuna sahip olanların daha kolay mutlu olduğu saptandı.



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