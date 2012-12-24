Mutluluğu alışverişte arıyorlar

Almanya Friedrichshafen'de yapılan bir araştırmaya göre, Almanların neredeyse dörtte biri ihtiyacı olduğundan değil tam aksine duygusal sorunlarını telafi etmek ya da patolojik satın alma zorunluluğu hissettikleri için alışveriş yapıyor.

Zeppelin Üniversitesi'nde tüketici davranışları ve kullanıcı politikası profesörü olan Lucia Reisch'in öncülüğünde yürütülen çalışmanın sonuçları, 2010 yılına kıyasla alışveriş bağımlılarının oranı yüzde 7'den yüzde 12'ye yükselttiğini gösterdi. Reisch, alışveriş sayesinde olumsuz duyguları telafi edenlerin oranının da 2011'de yüzde 10 iken bu yıl yüzde 14'e çıktığını belirtti.

Bin 300 kişiyle yapılan anket sonucu elde edilen verilere göre, Almanya'nın doğusu ve batısı arasında da farklılıklar söz konusu. Almanya'nın batısında 2011'de yüzde 10 olan bağımlıların sayısı aynı kalırken, doğuda yüzde 6'dan yüzde 19'a yükseldi.

Reisch, doğudaki bu artışın nedeninin ise henüz bilinmediğini kaydetti ve ekledi: “Alışveriş bağımlılığının telafi etmekle çok bağlantısı var. Bir anlık heyecan, kısa bir mutluluk ve günlük küçük ve büyük öfkelerini geçici de olsa unutmak… Her toplum bunun için farklı olanaklar sunuyor. Diğer telafi biçimlerini alışverişle bastırma alışkanlığının oturması 20 yıl kadar sürmüş de olabilir.”

Çalışmaya göre, kadınlar erkeklerden daha fazla alışveriş bağımlısı. Bu oran kadınlarda yüzde 12, erkelerde ise yüzde 11 civarında.

(Deutsche Welle Türkçe)