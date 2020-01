Mutlu olmak için kedi videosu izleyin

ABD'de yapılan araştırma, internette kedi içerikli video izlemenin ve fotoğraflara bakmanın, zaman öldürmekten çok stresi azaltmaya yardım ettiğini ortaya koydu.

Indiana Üniversitesi'nden Jessica Gall Myrick'in başını çektiği araştırmada, 7 bin kedi severe internette kedi içeriklerine bakarken nasıl etkilendikleri soruldu. Myrick, "Birçok insan kedi videosu izlemenin akademik araştırma için anlamsız olduğunu düşünebilir ancak çok sayıda insan bunu yapıyor" ifadesini kullandı.Computers in Human Behavior dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, insanlar kedi videoları izlerken negatif his ve düşünceleri azalıyor. Baş ağrıları ve üzüntüleri azalıyor.

Araştırma, internette kedi videolarına en çok tıklayan kedi sahipleri ve insanların 'çekingen' ve 'sıcak kanlı' kişiler olduklarını öne sürdü.

İnternetin insanlar üzerindeki etkisini ölçmek için kedilerin daha fazla analiz edilmesi gerektiğini savunan Myrick, 'popüler kültürün en önemli içeriklerinden biri olan kedi videoları sayesinde önemli bilgiler elde edebileceğimizi' savundu.

Indiana Üniversitesi Tıp Okulu'nun verilerine göre, 2014'te YouTube'a iki milyondan fazla kedi videosu yüklendi, kedi videolarının toplam izlenme oranı ise 26 milyarı geride bıraktı.