Mutlu ilişkinin sırrı: Bencillik

ABD’de Arizona Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, eşinin kötü bir anında fedakarlık yapmanın, onun yerine işlerini görmenin faydadan çok ilişkiye zarar verdiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre iyi bir ilişkinin sırrı bencil olmakta yatıyor.

Kendini kötü hisseden kişinin yerine yapılan işin söz konusu kişiyi daha da kötü hissettirdiği ve strese soktuğunu öne süren araştırma, aynı sebepten dolayı çiftlerin daha fazla kavga ettiğini ve birbirlerini daha az değerli hissettiklerini ileri sürdü.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, araştırmayı yürüten bilim insanı Casey Totenhagen ve ekibi, 154 evli çift üzerine günlük olarak gerçekleştirdikleri deneyler sonucunda ilişki sürelerinin 6 ay ile 44 yıl arasında değiştiğini aktardı.

Çiftlerin günlük yaşamlarına dair düzenli kayıtların alınması sonucu elde edilen veriler, fedakarlık örneklerinin daha çok gözlendiği ilişkilerde daha çok sorunun görüldüğü ve kişilerin ilişki üzerinde emeklerinin daha fazla geçtiği düşüncesiyle daha agresif tutumlar sergilediğini ortaya koydu.