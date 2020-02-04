Mutlak koruma alanı antik şehir Termessos'da taş ocağı işletildiği tespit edildi

Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda, ‘mutlak koruma alanı’ olan antik şehir Termessos’da yasak olmasına rağmen taş ocağı maden sahasının işletildiği tespiti yer aldı.

BirGün'den Burcu Cansu'nun haberine göre raporda, 28 Aralık 2009’da ilan edilen mutlak koruma alanlarında hiçbir şekilde madencilik faaliyetine izin verilmeyeceği hükmü bulunduğu anımsatılarak, “Termessos mutlak koruma alanı olarak belirlenen bölgenin sınırları içinde, taş ocağı maden sahasının işletildiği görülmüştür” dendi.

Termessos ile ilgili yasal düzenlemenin çok net olduğu kaydedilen raporda, şu ifadeler yer aldı:

“Mutlak koruma alanlarında sadece mevcut içme suyu tesislerine ilave tesis inşasına, Orman Genel Müdürlüğü’nün ormanları korumak amacıyla yapacakları çalışmalara yer verildi. Mutlak koruma alanı içerisinde yer alan Karain ve Termessos antik kentlerinin tarihi araştırma için yapılacak çalışmalara izin verileceği belirtildi.

Sonuç olarak hem merkezi idare hem de kurum tarafından hazırlanan yasal düzenlemelerle mutlak koruma bölgesinde taş ocağı işletilmesi yasaklanmış olup Termessos mutlak koruma bölgesinde faaliyetine devam eden taş ocağının mutlak koruma bölgesi sınırları içindeki faaliyetini sonlandırması gerekmekte.”

Ruhsat önceden verilmiş

Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü yanıtında, maden ocağı işletmesinin ruhsatını, koruma alanı ilanı yayımlanmadan önce aldığını savundu. Genel Müdürlük, konuyla ilgili Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na denetim ve değerlendirme yapılması için başvuruda bulunduğunu ve alınacak cevaba göre gerekli çalışmaları yapacağını belirtti.

Bu yanıt üzerine Sayıştay denetçileri, denetim döneminde yapılacak incelemeleri izleyeceğini belirtti.