'Mutfakta Mühendis Var' projesi başlıyor

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi Bölümü TÜBİTAK desteği ile \'mutfakta mühendis var\' projesi başlatıyor. Gastronomi öğrencileri endüstriyel mutfak ekipmanları ile ileri teknikleri kullanarak yemek yapacak.

İGÜ, mutfak ekipmanları firması Öztiryakiler iş birliği ve TÜBİTAK desteğiyle \'mutfakta mühendis var\' projesini 23-25 Ocak tarihlerinde hayata geçirecek. Endüstriyel ürünlerle yemek yapılacak projeye Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Aşçılık bölümlerinde eğitim alan öğrenciler katılacak.

Projeyle, öğrencilerin kendi alanlarında çalışma yapması hedefleniyor. Bu çalışmaları yönlendirmek, teşvik etmek ve bilimsel gelişmelere katkıda bulunmak için endüstriyel mutfakta yemek pişirme, soğutma, yıkama alanlarında ileri teknikler, mutfak teknolojilerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

Düzenlenecek olan projenin koordinatörlüğünü İGÜ Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Hakkı Tekiner yapıyor. Türkiye\'de bir ilke imza attıklarını söyleyen Tekiner, \"İlgili alanlarda eğitim alan öğrencilerin pratik olarak proje kapsamında çalışmalarını amaçlıyoruz. Bu kapsamda pişirme, soğutma, yıkama alanlarında ileri teknikleri ve pratik uygulamaları öğrencilerle paylaşacağız, onları bu alanda çalışmaya teşvik edeceğiz\" dedi.

“ŞEFLER, BİLİM İNSANLARI İLE ÇALIŞIYOR”

Bilim ve teknolojinin mutfağa dahil edilmesinin gün geçtikçe artığını söyleyen Tekiner, \"Bazı restoranlar, şeflerinin bilim insanlarıyla çalışabilmeleri için kendi test mutfaklarını geliştirmiş durumda. Bağımsız gruplar mutfak tekniklerine olan bilimsel yaklaşımları sürdürülebilirlikle birleştirmeye başladı\" diye konuştu.

Bilimsel projede işlenecek konulara yönelik bilgi veren Tekiner, \"Gastronomide bilim, teknik ve teknoloji kullanımı tartışılacak. Pişirme, soğutma ve yıkamanın insanlık tarihinde yeri ve gelişimi konuşulacak. Yenilikçi mutfak, yeni ürün geliştirme, profesyonel mutfak teknolojileri, nütrisyon, sağlık, profesyonel mutfak teknolojilerinde yenilikler, gelişmeye açık alanlar, yemek ve beslenme sistemleri ele alınacak. Öğrencilere, Ar-Ge potansiyelleri, pişirme, soğutma, yıkamada şeflerin sırları ve püf noktaları, gelecek öngörüleri, soğutma, yıkama ürünleri ve laboratuvar uygulamaları gösterilecek\" ifadelerini kullandı.

Projeye başvuru koşulları İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin web sitesi üzerinden yayınlandı. Kabul edilecek adayların listesi ise 14 Ocak Pazartesi günü web sayfasından duyurulacak ve adaylara kabul mektupları e-posta yoluyla gönderilecek.