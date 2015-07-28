Mutfak tüpünden LPG sistemi!

Otogaz fiyatlarının yüksek oluşundan şikâyet eden vatandaşlar, daha ucuz yakıt için farklı yöntemlere başvuruyor. Van'da yaşayan İranlı bir vatandaşın, aracına kurduğu tüplü yakıt sistemi görenleri hayrete düşürüyor.

Van'da yaşayan İranlı vatandaş, arabasının motoruna kurduğu sistem ile evde tüp değiştirir gibi arabasında bu işlemi gerçekleştiriyor. Fiyat farkı, kaçak dolumu teşvik ederken, faciaya davetiye çıkaran dolum, basit bir aparatla yapılabiliyor. İHA’nın haberine göre; mutfak tüpüne otogaz doldurulabilmesi için yardımcı bir parça kullanılıyor. Tüpün başına detantör yerleştiriliyor, ona bağlanan hortumun diğer ucuna ise arabalara takılan dolum ağzı monte ediliyor.

Tehlikeye rağmen uygulama yayılıyor

Birçok araçta bazı sürücüler sistemi aracının bagajına kurarken, İranlı vatandaş ise motora kurduğu sistemin tüp değiştirmek için diğer ucunu ön koltuğa kadar uzatmış durumda. Seyir halinde sallanan tüpün olası bir durumda patlaması halinde facianın hangi boyutlarda olacağı tahmin edilemezken, yasağa ve tehlikesine rağmen uygulama giderek yayılıyor. Doldurulması 60 TL'yi bulan ve normal mutfak tüpü ile arasında 25-30 TL fark bulunan işlemin daha ucuza gelmesinden dolayı vatandaş LPG dolumundan vazgeçmiyor.

Yaptığı sistem ile ilgili açıklamalarda bulunan araç sahibi Huseyin Fruhide, yaptığı sistemin buradaki sistemlerle aynı olduğunu sadece kendisinin ön tarafa getirdiğini belirtti. Deponun bir müddet önce bozulduğunu ve yolda kaldığını belirten Huseyin Fruhide, kurduğu sistem ile artık yolda kalmadığını, tüp bitene kadar yola devam ettiğini ifade etti.

Van'da da bu anlamda birçok kişi arabasına ikinci bir sistem kurarken, mutfak tüpü ile trafikte facialara da davetiye çıkarıyor. Pahalı benzinden bıkan vatandaş, çareyi aracına gaz tankı taktırmakta bulurken, LPG'li sistemler, lüks arabalarda bile yayılmaya başladı.