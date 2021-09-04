Müteahhitlerin eylem hazırlığı ses getirdi; çimento ihracatına sınırlama getirildi

Müteahhitlerin çimento fiyatlarında fahiş artışlar olduğu gerekçesiyle iş bırakma kararını açıklamalarından iki gün sonra, çimento ihracatına kısıtlama getirildi. Dünya’dan Hüseyin Gökçe’nin haberine göre Ticaret Bakanlığı, İhracatı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamına, çimento ve klinkeri dahil etti.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), 9 Eylül’de çimento fiyatlarındaki artışı protesto etmek amacıyla 15 gün süreyle yeni sipariş vermeme ve üretimi durdurma kararı almıştı. T24 yazarı Aydın Ayaydın da bir dizi yazıyla çimentodaki zamlara dikkat çekmişti.

Öte yandan Dünya’nın haberine göre normal şartlarda büyük gübre hammaddesi ve gübre ithalatçısı olan Türkiye’de gübre ihracatına da kısıtlama getirildi.