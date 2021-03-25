Prof. Dr. Oğuz Uzun: Semptomlar, mutasyonlu virüste farklılık gösteriyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Uzun, mutasyona uğrayan Koronavirüs'te daha farklı semptomlar görüldüğünü belirterek, "Benim gördüğüm daha genç hastalarda hasta sayısı artmaya başladı. Daha farklı semptomları olan, nörolojik semptomları hastalar görebiliyoruz. Baş dönmesi, bilinç durumunda bozukluk ve baş ağrısı gibi semptomlar var. Buna benzer tam da nedeni belli olmayan semptomlarla gelen bazı özellikle genç grup hastalar var. Genç hastalarda şiddetli ağır hastalık görebiliyoruz" dedi.

"Hastalar evde izole olmuyorlar"

Prof. Dr. Oğuz Uzun, son haftalarda vaka sayısında en çok artışın yaşandığı Samsun'da, vakaların çoğunun İngiliz varyantı olan mutasyonlu virüsten oluştuğunu söyledi. "Biz hastaları gerçekten çok iyi tedavi ediyoruz, ancak tedavi ile iş bitmiyor yukarıdan, çığ geliyor, kar topu gibi çoğalıyor ve çığ oluşuyor orayı kesmemiz lazım. Evde izolasyon diyoruz ama hastalar evde izole olmuyorlar. Aile bireylerine bulaştırıyorlar. Evde durmayıp dışarı çıktıkları için bu izolasyon tam olarak gerçekleşmiyor. Pandemiyi yenmenin birinci kuralı izolasyonun sağlanmasıdır. Aileler arası gidiş gelişler ve akraba ilişkileri var. İzole olması gereken hastalar sokaklara, çarşıya ve pazarlara gidiyorlar. Şehirlerarası geçişkenlik var"

"Samsun'da vakaların çoğu mutasyonlu"

Uzun; "Samsun'da bulunan vakaların çoğu İngiliz varyantı olan mutasyonlu virüsten oluşuyor. Bu varyant virüs baş dönmesi, bilinç durumunda bozukluk ve baş ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Buna benzer tam da nedeni belli olmayan semptomlarla gelen bazı özellikle genç grup hastalar var. Genç hastalarda şiddetli ağır hastalık görebiliyoruz” dedi.

Uzmanlarında uyarılarda bulunduğu Samsun son üç haftadır ​Sağlık Bakanlığı verilerine göre 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayısında en üst sırada yer alıyor. Kentte 13-19 Mart tarihleri arasında 100 binde 508,97 vaka görülüyor. (DHA)