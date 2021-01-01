Mutasyonlu virüs Türkiye'de: Virüsün görüldüğü kişilerden biri Edremit'te karantinaya alındı

Türkiye'ye İngiltere'den gelen mutasyonlu Koronavirüs hastası 15 kişiden birinin Balıkesir’in Edremit ilçesinde karantinaya alındığı açıklandı. Gaziantep’e gelen 2 kişide de mutasyonlu virüsün görüldüğü ileri sürüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'den gelen15 kişinin PCR testinin pozitif çıktığını ve izolasyon altında olduklarını duyurmuştu.

Edinilen bilgiye göre, İngiltere’den hava yolu ile gelen bir kişide havalimanında yapılan tarama testi sonrasında mutasyona uğramış Koronavirüs çıktığı bilgisinin alınması üzerine Balıkesir’in Edremit ilçesindeki evinde karantina altına alındı. Mutasyona uğramış korona virüs taşıyıcısı olduğu tespit edilen kişide semptomların hafif olduğu, evinde karantina altında tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Karantina altına alınan evde yaşayan diğer kişilerin yapılan testlerinin ise negatif çıktı.

Edremit Kaymakamı Ünsal: Sıkıntı yok

Edremit’in Kızılkeçili Mahallesinde havalimanında yapılan test sonucunda mutasyonlu korona virüsü taşıyıcısı olduğu tespit edilen kişi hakkında bilgi veren Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal virüsün tespitinin hem ardından evin karantina altına alındığı, gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerinin alındığını ifade ederek, “Tüm tedbirleri aldık, bir sıkıntı yok. Evinde. Aile karantinası uyguluyoruz. İngiltere'den gelen bir hasta. Normal çalışma düzenimizde tüm tedbirleri uyguluyoruz” dedi.

Gaziantep Valisi Gül: Tehlike büyük, tedbir basit

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasını etiketleyerek yaptığı paylaşımda, “Mutasyona uğramış virüs ülkemize de geldi. Yurt dışı seyahati olan kişilerin maske, mesafe ve hijyene daha çok dikkat etmesi hayati önem taşıyor. Yurt dışından gelen kişilerden uzak durmak bu süreçte yapılabilecek en etkin korunma yöntemi olur. Tehlike büyük, tedbir basit” ifadelerini kullandı.

Tıklayın: Sağlık Bakanı Koca: İngiltere'den yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır