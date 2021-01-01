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Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: İngiltere'den yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır

İngiltere'den Türkiye'ye girişler geçici olarak durduruldu

01 Ocak 2021 20:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere’den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur." dedi. Koca açıklamasında, İngiltere'den gelen 15 kişinin PCR testinin pozitif çıktığını ve izolasyon altında olduklarını duyurdu.  

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle: 

"İngiltere kaynaklı virüs mutasyonu hakkında bilgilendirme

Bilindiği üzere İngiltere tarafından duyurulan virüsteki mutasyon ile ilgili olarak tedbirler alınmış ve bu ülkeden yurda girişler askıya alınmıştı. Ayrıca son dönemde İngiltere’den ülkemize girmiş kişilerin tamamı da geriye dönük tarama altına alınmıştı. Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımızın da yurdun çeşitli bölgelerinden düzenli taramalar yaptığını da bildirmiştik.

İngiltere’den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edilmiştir. Bu kişiler tarama başladığından beri izolasyon altındadır. İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış ve yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır.

Yurt çapında yapılan düzenli taramalarda Mutasyonlu virüs İngiltere’den giriş yapan kişiler dışında tespit edilmemiştir. İngiltere’den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur.

Gelişmelerden vatandaşımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Mutasyonlu virüs hangi ülkelerde görüldü? 

İngiltere'de mutasyona uğrayan yeni Koronavirüs'ün tespit edilmesiyle Noel kutlamaları öncesi kısıtlamalar artırıldı, Türkiye dahil birçok ülke İngiltere'den seyahatleri yasakladı. Mutasyonlu virüsün ilk olarak eylül ayında ortaya çıktığı biliniyor. Yetkililer, İngiltere'de milyonlarca kişiyi etkileyen yeni sokağa çıkma kısıtlamalarının aşı ülke genelinde uygulanmaya başlayana kadar yürürlükte olabileceğini söylüyor. 

Mutasyonlu virüs, İngiltere, Hollanda, Danimarka, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre, İsveç, Finlandiya, İrlanda, Almanya, Belçika, İzlanda, Kanada, Japonya, Singapur, Hong Kong, Güney Kore, Hindistan, Avustralya, İsrail ve Lübnan’da bulunuyor.

Mutasyonlu virüs neden kaygı yaratıyor?

Koronavirüs'ün mutasyona uğrayan yeni türüyle ilgili üç kaygı verici faktör var:

-Diğer virüs türlerinin hızla yerini alıyor
-Virüsün önemli olan bölgelerini etkileyen mutasyonlar var
-Bu mutasyonlardan bazılarının laboratuvar çalışmalarında virüsün hücreleri etkileme özelliğini artırdığı görüldü

Bütün bunlar bir araya geldiğinde virüsün önceki versiyonuna kıyasla daha hızlı yayılmasının önü açılıyor.

 

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