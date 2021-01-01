Sağlık Bakanı Koca: İngiltere'den yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır

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Mutasyonlu virüs hangi ülkelerde görüldü?
İngiltere'de mutasyona uğrayan yeni Koronavirüs'ün tespit edilmesiyle Noel kutlamaları öncesi kısıtlamalar artırıldı, Türkiye dahil birçok ülke İngiltere'den seyahatleri yasakladı. Mutasyonlu virüsün ilk olarak eylül ayında ortaya çıktığı biliniyor. Yetkililer, İngiltere'de milyonlarca kişiyi etkileyen yeni sokağa çıkma kısıtlamalarının aşı ülke genelinde uygulanmaya başlayana kadar yürürlükte olabileceğini söylüyor.
Mutasyonlu virüs, İngiltere, Hollanda, Danimarka, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre, İsveç, Finlandiya, İrlanda, Almanya, Belçika, İzlanda, Kanada, Japonya, Singapur, Hong Kong, Güney Kore, Hindistan, Avustralya, İsrail ve Lübnan’da bulunuyor.
Mutasyonlu virüs neden kaygı yaratıyor?
Koronavirüs'ün mutasyona uğrayan yeni türüyle ilgili üç kaygı verici faktör var:
-Diğer virüs türlerinin hızla yerini alıyor
-Virüsün önemli olan bölgelerini etkileyen mutasyonlar var
-Bu mutasyonlardan bazılarının laboratuvar çalışmalarında virüsün hücreleri etkileme özelliğini artırdığı görüldü
Bütün bunlar bir araya geldiğinde virüsün önceki versiyonuna kıyasla daha hızlı yayılmasının önü açılıyor.