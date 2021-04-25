Prof. Dr. Elif Dağlı: Mutasyon çocuklarda Koronavirüs vakalarını arttırdı

Çocuk ve Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, “Ülkemizde birkaç aydır İngiliz mutasyonunu gösteren virüsün egemen olması ve vaka sayılarının hızla artması salgının özelliklerini değiştirdi. Çocuklarda da hastalık belirtileri görülmeye başladı. Bu nedenle, ailelerin eğitim kurumlarının ve karar vericilerin, bu konudaki bilgilerini güncellemeleri gerekiyor” dedi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Dağlı, bu konuda yaptığı çalışmada, Covid-19'un çocuklar üzerindeki etkilerini inceleyerek değerlendirdi ve şu sonuçlara varıldığını açıkladı:

"Geçtiğimiz bir yıl içinde solunum yolu enfeksiyonları azaldı ve bu durumlarda çocuk hekimlerinin aklına ilk gelen tanı Covid oluyor.

Hastalık çocuklarda yüzde 16-19 oranında belirti vermeden geçiyor.

Belirti verenlerde ise ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun doluluğu ve akıntısı dikkat çekiyor.

Baş, karın, kas ağrısı, yorgunluk, mide bulantısı da görülebiliyor.

Hastaların yüzde 8-12'sinde sık ve zorlu nefes alma, yüzde birinde cilt döküntüsü görülüyor."

Hastaneye yatan çocukların yüzde 42'si ise 12-17 yaş grubundaki ergenler

Nadir görülse de çocuklarda Kronavirüs'ün hastaneye yatışı gerektiren vakaları da olabiliyor. Hastaneye yatan çocukların yüzde 19'u küçük süt çocukları, yüzde 42'si ise 12-17 yaş grubundaki ergenler. Bu çocukların üçte birine yoğun bakım tedavisi gerekiyor. Hastalığı ağır geçiren çocuklarda çoğu zaman eşlik eden kronik bir hastalık bulunuyor. Çocuk yaş grubunda ağır hastalığı işaret eden bulgular, 24 saatten fazla devam eden ateş, iltihabı gösteren kan değer yüksekliği, Kovid tanısı almış kişiyle temas; kalp, cilt, mide-barsak, böbrek, solunum, sinir sistemi gibi birkaç organ sistemine ait belirtilerin bir arada olmasıdır.