'Mutabakata rağmen, İmralı'ya sekreterya hükümet tarafından askıya alındı'

HDP'li Ertuğrul Kürkçü, hükümetle mutabakata varılmasına karşın, İmralı'da sekreterya kurulmasının hükümet tarafından askıya alındığını söyledi.

HDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Sebahat Tuncel ve Levent Tüzel ile birlikte düzenlediği basın toplantısında 15-16 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek Halkların Demokratik Kongresi'yle ilgili bilgi verdi.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, kongrenin en önemli gündem maddesinin çözüm süreci olacağını vurgulayan Kürkçü, sürecin devam etmesi için her yerde barış konferansları düzenleyeceklerini belirtip 'herkesin bu sürecin bir tarafından tutmasını istediklerini' söyledi.

'İmralı'ya sekreterya askıya alındı'

Kürkçü, bir gazetecinin, "İmralı ile HDP heyeti arasında duran görüşmeler başlayacak mı?" sorusuna, "Daha önce mutabakata varılmasına rağmen, İmralı'da sekreterya kurulmasının hükümet tarafından askıya alındığı görülüyor. Rutin gidiş gelişler durdu. Bunların yeniden başlatılması için başvuruda bulunduk. Buna cevap bekliyoruz" yanıtını verdi.

HDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel de kongreyle yeni bir süreç başlatacaklarını anlatarak, "Yeni yönetimi belirleyeceğiz. Barış meselesi en önemli çalışmalardan biri olacak. Herkes barışa mahkum" diye konuştu.

'IŞİD'e karşı eşit savaşmak, oradaki halkların yaşam güvencesi için normal bir durum'

Bir gazetecinin "PKK, on binlerce insanı öldüren ABD'den silah yardımı istedi. Buna ne diyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Tuncel, "IŞİD orada ağır silahlarla saldırıyor. Kürtlerin eşit şartlarda savaşmak içim yardım istemesini çelişki olarak görmüyorum. IŞİD'e karşı eşit savaşmak, oradaki halkların yaşam güvencesi için normal bir durum" dedi. Aynı gazeteci bu kez, "Hem IŞİD'e ABD silah verdi diyorsunuz, hem de ABD'den silah istiyorsunuz" değerlendirmesi yapınca tuncel de buna "Bunu isterseniz toplantı bittikten sonra baş başa konuşalım" karşılığını verdi.



İstanbul Milletvekili Levent Tüzel de kongrede süreci ele alacaklarını belirterek, "Son dönemdeki gelişmelere bakarsak, 2015 yılında ciddi sorunların herkesi beklediğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

