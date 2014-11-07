Musul rehinelerine karşılık serbest bırakılan IŞİD'li: Türkiye bize çok iyi davrandı

El Mikdad el Şaruri adlı Yemenli IŞİD militanı, Musul Başkonsolosluğu'nda rehin alınan 49 kişiye karşılık, kendisi ve diğer cihatçıların Şanlıurfa'da tutuklu bulundukları hapishaneden salıverildiğini söyledi. El Şaruri, Türk yetkililer için "Bize çok iyi davrandılar, çok naziktiler" dedi.

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, ilk kez bir IŞİD militanın, "Türkiye ile örgüt arasında yapılan büyük rehine takasının" arka planını anlattığını yazdı.

BBC Türkçe’nin Times’tan aktardığı habere göre, El Mikdad el Şaruri adlı Yemenli militan, Musul Başkonsolosluğu'nda rehin alınan 49 kişiye karşılık, kendisi ve diğer cihatçıların Şanlıurfa'da tutuklu bulundukları hapishaneden salıverildiğini söyledi. El Şaruri, Türk yetkililer için "Bize çok iyi davrandılar, çok naziktiler" dedi.

Başkonsolosluk çalışanları ve ailelerine karşılık bazıları Avrupa Birliği vatandaşı 180 kadar IŞİD militanının salıverildiğini belirten Times'ın haberi özetle şöyle:

- Yemen'de doğan El Şaruri, babasının imamlık yaptığı Suudi Arabistan'ın Şaruri kasabasında büyüdü. İki yıl önce Suriye'ye gidip El Kaide'yle bağlantılı El Nusra Cephesi'ne katıldı. Ardından grubun rakibi IŞİD'in saflarına geçti. Bu yıl Halep'in bir köyünde Özgür Suriye Ordusu'yla savaşırken tutsak alındı. Temmuz sonlarında onu yakalayan grup, önce Suudi istihbaratına teslim edileceği tehdidinde bulundu. Ancak Şaruri Türkiye'ye gönderildi ve Şanlıurfa'daki bir hapishaneye götürüldü.

- IŞİD militanları, 20 Eylül'de Musul'da rehin alınan 49 konsolosluk çalışanının serbest bırakıldığı saatlerde Twitter'da Şaruri'nin serbest kalmasını kutladılar. Bu zamanlama, Türkiye'nin bir takas anlaşması yaptığı iddialarına yol açtı. Amerikalı ve İngiliz yetkililer böyle bir takasın adam kaçırma ve terörü teşvik edeceği uyarısında bulundu.

- Irak'ta olduğuna inanılan Şaruri sosyal medya aracılığıyla Times'a konuştu ve 'IŞİD'den benimle birlikte çok kişi tutuklandı. Sayısını bilmiyorum. Bu yüzden IŞİD'deki kardeşlerim bizim serbest bırakılmamız konusunda Türkiye'nin Özgür Suriye Ordusu'na baskı yapmasını sağlamak için Türk diplomatları rehin aldı. Allah'a şükür sonunda da öyle oldu' dedi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o dönem rehinelerin gizli bir operasyonla kurtarıldığını söyledi ve bir takas anlaşması yapıldığını ima etti. O zamandan sonra Türkiye, Avrupalı müttefikleriyle anlaşmasının ayrıntılarını konuşmayı reddetti. Bir İngiliz hükümet yetkilisi, 'Bir kaç kez ricada bulunmamıza rağmen Türkiye, yabancı ülke vatandaşlarının dahil olduğu herhangi bir takastan söz etmedi. Ama hepimiz cumhurbaşkanının açıklamalarını gördük' dedi.

- Times'ın ulaştığı listede takasla serbest kalan IŞİD militanları arasında 2 İngiliz, 3 Fransız, 2 İsveç, bir Belçika ve 2 Makedonya vatandaşı da bulunuyor.