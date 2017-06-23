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Yaşam
Deutsche Welle

Musul halkı şokta ve öfkeli

IŞİD’in havaya uçurduğu Musul’un 850 yıllık El Nuri Camii’sinin kalıntılarını gören halk şaşırmış durumda ve öfkeli. Bir Musullu, “Oğlumu kaybetmiş gibi hissettim” diyor.

23 Haziran 2017 18:26

IŞİD'in Musul’da çarşamba günü havaya uçurduğu 850 yıllık El Nuri Camii'yi gören halk şok içerisinde ve öfkeli. Musul'un tarihi şehir merkezindeki El Nuri Camii'nin yakınında oturan Nashwan, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada perşembe sabahı kalkıp da El Nuri Camii'nin meşhur Hadba Minaresi'ni göremediğinde çok şaşırdığını, uzun bir süre yerinden kıpırdayamadığını söyledi. Nashwan, "Oğlumu kaybetmiş gibi hissettim” dedi.

Nashwan'ın bu sözleri birçok Musullunun da duygularını yansıtıyor.

Caminin havaya uçurulmasını değerlendiren Irak Başbakanı Haydar El Abadi, IŞİD'in kendisi için sembolik öneme sahip bu yapıyı patlatmasını, örgütün "resmi olarak yenilgiyi kabul ettiğini gösterdiğini” söyledi.

Musul'un IŞİD'den "birkaç gün içerisinde kurtarılacağını” belirten El Abadi, yıkılan tarihi cami ve alanları yeniden yapma sözü verdi.

Iraklıların eğimli duruşu sebebiyle "kambur” diye adlandırdıkları 45 metre yüksekliğindeki Hadba Minaresi, yaklaşan Iraklı güçlerin eline geçmesini engellemek amacıyla IŞİD tarafından çarşambayı perşembeye bağlayan akşam havaya uçuruldu.

Bağdadi'nin ilk ve son göründüğü yer

IŞİD için sembolik bir öneme sahip olan El Nuri Camii, örgütün lideri Ebu Bekir el Bağdadi tarafından 2014 senesinde "hilafet ilan ettiğini” duyurduğu camidi. Bağdadi'nin IŞİD lideri olarak ilk ve son görüntüsü de burada konuşma yaptığı sırada kaydedilmişti.

Cami, 12. yüzyılda Haçlılara karşı kazandığı başarılarla bilinen Selçuklu atabeyi Nureddin Mahmud Zengi tarafından yaptırılmıştı ve meşhur Hadba Minaresi de benzerleri İran ve Orta Asya'da görülen yedi farklı dekoratif tuğla işinin oluşturduğu karmaşık geometrik desenlerden oluşuyordu. Minare, eğik olması sebebiyle özellikle patlamalara karşı savunmasızdı.

Örgütün Musul'u ele geçirdiği Haziran 2014’ten beri IŞİD'in siyah bayrağı Hadba Minaresi'nde dalgalanıyordu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, El Nuri Camii ve minaresinin "kimlik, direnç ve aidiyetin bir simgesi şeklinde durduğunu” ve yıkımından büyük üzüntü duyulduğunu ifade etti.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/DÇ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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