Müşterileri cezalandıran seks işçiliği yasası Fransa’yı ikiye böldü

Fransa’da seks işçilerinin müşterilerinin cezalandırılmasını öngören tartışmalı yasa kabul edildi. Özellikle seks işçilerinin şiddetle karşı çıktığı yeni yasa protestolara neden oldu. Ülkede seks işçilerinin haklarını korumayı amaçlayan “Kadın Karavanları Dostları” kanuna karşı çıkarken “Yuva Hareketi” isimli bir sivil toplum kuruluşu, yasayı destekleyip “Bu yasayla seks işçileri suçlu kabul edilmiyor” dedi.

Milliyet’in haberine göre, genelevlerin 1946’da kapatıldığı Fransa’da para karşılığı cinsel ilişkiye girmek kanunen yasaklandı. Fransa Parlamentosu tarafından onaylanan yasada, para karşılığında cinsel ilişkiye giren kişilere 3 bin 750 Euro’ya (12 bin TL) kadar varan para cezaları kesilebilecek. Seks işçileriyle birlikte olmaktan suçlu bulunanlar, eğitim seminerlerine katılmakla yükümlü olacak. İki aydan uzun bir süredir Fransa Parlamentosu’nun gündeminde bulunan tartışmalı yasa, parlamentonun alt kanadında 12 ret ve 11 çekimser oya karşı kullanılan 63 oyla kabul edildi.

İlk ceza 1500 Euro

Yeni yasa uyarınca, suçlu bulunan kişiler ilk etapta 1500 Euro (4 bin 800 TL) para cezası ödemek zorunda kalacak. Eğer suç ikinci kez tekrarlanırsa para cezası 3 bin 750 Euro’ya kadar çıkacak. Fransa’da 2003 yılında kabul edilen kanunla seks işçiliği yasak kapsamına alınmamış ancak genelev işletmek yasaklanmıştı.

Yürürlüğe giren yasa tasarısı ise ülkeyi ikiye böldü. Seks işçileri sendikası “Strass” üyeleri, yeni yasanın tüm seks işçilerinin hayatını olumsuz yönde etkileyeceğini vurguladı. Ülkede seks işçilerinin haklarını korumayı amaçlayan “Kadın Karavanları Dostları” kanuna karşı çıkarken, tepkilerini “Müşteriler ceza alırlarsa, korkacaklar. Kadınlarsa yaptıkları iş yasal olduğu halde saklanmak zorunda kalacak. Müşteri de daha çok risk alan taraf olduğu için korunmasız ilişki gibi taleplerini daha kolay dayatacak” sözleriyle dile getirdi.

Öte yandan, “Yuva Hareketi” isimli bir sivil toplum kuruluşu, yasayı desteklediklerini belirtirken, daha sert kısıtlamalar beklediklerini “Bu yasayla seks işçileri suçlu kabul edilmiyor. Saldırıya uğrarlarsa şikayetçi olabilecekler. Müşterileriyle aralarındaki güç dengesi değişmiş olacak” sözleriyle dile getirdi.