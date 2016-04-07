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Dünya

Fransa'da seks işçileri ile birlikte olmak yasaklandı

Daha önce İsveç, Norveç, İzlanda ve İngiltere'de bu yönde yasalar çıkmıştı

07 Nisan 2016 18:14

Fransa'da para karşılığı fuhuş yasaklandı. Yeni yasa müşterilerin cezalandırılmasını öngörüyor. Fransa, Avrupa'da para karşılığı fuhuş yasaklayan beşinci ülke oldu.

Euronews'te yer alan habere göre, Genel Kurul'da 12'ye karşı 64 oyla kabul edilen tasarıya göre fuhuş için para ödeyenlere 3 bin 750 euroya kadar varan para cezaları kesilebilecek. 

Fransa’da 2003 yılında kabul edilen kanunla seks işçiliği yasa kapsamına alınmamış ancak genelev işletmek yasaklanmıştı.

Yaklaşık iki yıldır Fransa Parlamentosu'nun gündeminde bulunan tartışmalı yasanın oylanması, milletvekilleri arasındaki görüş ayrılıkları ve sert tartışmalar nedeniyle sürekli olarak erteleniyordu. 

Fransa oylamayla fuhuş için para ödeyenlere yasak getiren 5'inci Avrupa ülkesi oldu. Daha önce İsveç, Norveç, İzlanda ve İngiltere'de bu yönde yasalar çıkmıştı.

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