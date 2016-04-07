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Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da fuhuş müşterisine ceza

Fransa’da fuhuşla mücadele kapsamında müşteriye de ceza getiren yasa tasarısı mecliste kabul edildi.

07 Nisan 2016 13:33


Fransa'da hükümetin fuhuşla mücadele için hazırladığı tartışmalı yasa tasarısı mecliste oylanarak kabul edildi. İlk kez müşterinin de cezalandırılmasını gündeme getiren yasa tasarısı, cinsel ilişki için para ödenmesini yasadışı ilan ederek 3 bin 750 euroya varan para cezası öngörüyor.

Oylamanın yapıldığı sırada meclis önünde toplanan 60 kadar seks işçisi gösteri düzenledi. Protestocular, “Seks işçiliği de iştir”, “Beni özgürleştirmenize gerek yok. Ben başımın çaresine bakabilirim” sloganları attı. Kabul edilen yasanın, Fransa'da sayıları en az 30 bin olarak tahmin edilen hayat kadınının geçimini etkileyeceği belirtiliyor. Fransa'da her beş seks işçisinden dördünün yabancı uyruklu olduğuna da dikkat çekiliyor.

Önlemler paketi

Yasanın yürürlüğe girmesiyle seks müşterisi ilk suçta bin 500, suçun tekrarı halinde 3 bin 750 euroya varan para cezası ödeyecek. Ayrıca hayat kadınlarının başka bir iş bulabilmesine yardım ve yabancı seks işçilerine altı aylık oturma izni verilmesi gibi önlemler için bütçede 4.8 milyon euroluk kaynak ayrılması öngörülüyor.

İktidardaki sosyalist hükümetin desteklediği yasa tasarısı, iki buçuk yıldır süren tartışmalar eşliğinde hazırlandı. Fransa, İsveç, Norveç, İzlanda ve İngiltere'nin ardından seks işçilerinin müşterilerinin de cezalandırıldığı beşinci Avrupa ülkesi oldu. Dünyada ilk olarak İsveç 1999 yılında fuhuşa talebi düşürmek hedefiyle seks için para ödenmesini yasaklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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