'Mustang'in yönetmeni Deniz Gamze Ergüven, yeni filmi için Halle Berry ile anlaştı

‘Mustang’ filmiyle Fransa’nın Oscar adayı olan Türk yönetmen Deniz Gamze Ergüven, yeni filmi için Oscar ödüllü Halle Berry ile anlaştı

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; ‘Mustang’ filmiyle Oscar ödüllerine aday olmayı başaran ilk Türk sinemacı olan Ergüven, çekimlerine yakında başlayacağı yeni filmiyle Oscar’da şansını bir kez daha deneyecek. Genç yönetmen, 1992'de Afrika kökenli ABD vatandaşı Rodney King'i darp eden polislerin serbest bırkılmasıyla başlayan Los Angeles olaylarını konu alacak film için Halle Berry ile anlaştı. Berry, 'Kings' adlı filmde bir anneyi oynayacak







Halle Berry, 2001’de ‘Kesişen Yollar’ ile 'En İyi Kadın Oyuncu’ Oscar'ını kazanmıştı.