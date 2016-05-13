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Kültür-Sanat

'Mustang'in yönetmeni Deniz Gamze Ergüven, yeni filmi için Halle Berry ile anlaştı

Berry, 'Kings' adlı filmde bir anneyi oynayacak

13 Mayıs 2016 17:40

‘Mustang’ filmiyle Fransa’nın Oscar adayı olan Türk yönetmen Deniz Gamze Ergüven, yeni filmi için  Oscar ödüllü Halle Berry ile anlaştı

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; ‘Mustang’ filmiyle Oscar ödüllerine aday olmayı başaran ilk Türk sinemacı olan Ergüven, çekimlerine yakında başlayacağı yeni filmiyle Oscar’da şansını bir kez daha deneyecek. Genç yönetmen, 1992'de Afrika kökenli ABD vatandaşı Rodney King'i darp eden polislerin serbest bırkılmasıyla başlayan Los Angeles olaylarını konu alacak film için Halle Berry ile anlaştı. Berry, 'Kings' adlı filmde bir anneyi oynayacak


 

Halle Berry, 2001’de ‘Kesişen Yollar’ ile 'En İyi Kadın Oyuncu’ Oscar'ını kazanmıştı.

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