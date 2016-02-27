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Kültür-Sanat

Mustang'a Fransa'nın Oscar'ında 4 ödül birden

Mustang, Oscar Sinema Ödülleri'nde de Fransa adına Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde yarışacak

27 Şubat 2016 10:12

Mustang, César Sinema Ödülleri'nde 4 ödül birden aldı
Türk yönetmen Deniz Gamze Ergüven'in Mustang filmi, "Fransa'nın Oscar'ı" olarak bilinen César Sinema Ödülleri'nde 4 ödül birden aldı.

Hürriyet Kelebek'te yer alan habere göre; Paris'te Chatelet Tiyatrosu'nda yapılan César Sinema Ödülleri'nde Türk yönetmen Deniz Gamze Ergüven'in Mustang filmi 'en iyi senaryo', 'en iyi ilk film', 'en iyi müzik' ve 'en iyi kurgu' ödüllerini aldı.

Mustang, Oscar Sinema Ödülleri'nde de Fransa adına Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde yarışacak.

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