Mustang'a Fransa'nın Oscar'ında 4 ödül birden

Mustang, César Sinema Ödülleri'nde 4 ödül birden aldı

Türk yönetmen Deniz Gamze Ergüven'in Mustang filmi, "Fransa'nın Oscar'ı" olarak bilinen César Sinema Ödülleri'nde 4 ödül birden aldı.

Hürriyet Kelebek'te yer alan habere göre; Paris'te Chatelet Tiyatrosu'nda yapılan César Sinema Ödülleri'nde Türk yönetmen Deniz Gamze Ergüven'in Mustang filmi 'en iyi senaryo', 'en iyi ilk film', 'en iyi müzik' ve 'en iyi kurgu' ödüllerini aldı.

Mustang, Oscar Sinema Ödülleri'nde de Fransa adına Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde yarışacak.